逃逸印尼女移工遭逼吃狗屎、潑熱水虐待 惡夫婦賠百萬換得她撤告

臉書社團「天母幫」爆料有雇主凌虐印尼女移工。（資料照，記者劉慶侯翻攝自臉書「天母幫」）

2024/07/05 16:36

〔記者楊國文／台北報導〕台北市天母地區李姓夫妻聘僱逃逸印尼籍女移工從事家務，卻涉嫌以逼吃狗屎、潑熱水等手段加以虐待，導致女移工耳聾、眼睛白內障、門牙斷裂，女移工逃出求救，士林地檢署依「傷害致重傷害」罪起訴李男、楊女夫婦，審理時女移工同意以100萬元和解並撤告，士林地院今判決公訴不受理。

士檢調查，逃逸印尼籍女移工（37歲）2021年4月經人介紹，被李姓夫妻僱用，李姓夫妻不滿意女移工表現，2021年12月13日到2022年6月13日間，多次對阿香凌辱施虐，不但以多種家用工具毆打，也曾出腳狠踹，用熱水潑她，以熨斗蒸氣燙她，還用吹風機吹她戴著口罩的嘴巴附近臉面。

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女移工2022年6月13日趁李姓夫妻睡覺時，逃離住處向路人求助，哭著向店員拉開口罩秀出嘴唇四周與牙齒傷勢，路人協助報警，移民署介入安置，展開調查。醫師驗傷後，發現女移工臉部、下腹、四肢等處全身是傷，認定女移工長期受虐。

女移工還指控，李姓夫妻扣留她的證件、手機和現金，在家裡裝監視器監控她一舉一動，限制她的行動，還逼她吃寵物狗的便便，還剋扣薪水，惡行惡狀。士林地檢署依「傷害致重傷害」罪嫌起訴李男、楊女。

士林地院審理後認為，女移工的傷勢屬於普通傷害罪，乃告訴乃論之罪，李男、楊女和女移工於今年3月間達成以100萬元和解，李男夫婦亦已賠償100萬元，因此具狀撤回傷害。士林地院今判決公訴不受理。

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