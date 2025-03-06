馬偕醫院傳遭駭1660萬筆個資被拍賣 院方回應了！

駭客攻擊示意圖。（路透資料照）

2025/03/06 12:27

〔記者邱芷柔／台北報導〕駭客入侵醫院引發資安危機，現更傳出逾萬筆病患個資遭掛網拍賣，最終以10萬美元（約新台幣328萬元）落入詐騙集團手中。上月遭駭的馬偕醫院今（6日）發出聲明，強調案件已交由檢調調查，不再對外說明。衛福部則坦言，不排除個資外洩，但是否為駭客聲稱的資料仍待比對，且攻擊恐擴及更多醫院，已推動「醫院勒索軟體應變守則」強化資安。

近期馬偕、彰基醫院接連遭駭，衛福部認為這是對台灣醫療系統的「系統性攻擊」，所幸醫療服務未受影響。然而，駭客疑在論壇販售馬偕醫院1660萬筆病人個資，涵蓋台北、淡水、新竹馬偕及馬偕兒童醫院，內容包括姓名、身分證字號、手機、地址、醫療紀錄及臨床實驗報告，檔案總計32.5GB，交易透過Telegram進行。

請繼續往下閱讀...

衛福部資訊處長李建璋指出，駭客公布的部分資料確為醫療資訊，但是否來自馬偕仍待比對，後續交由檢調調查。當時馬偕醫院有成功抵禦攻擊，隔離病毒、恢復系統，未影響病患權益，不像美國曾有醫院遭癱瘓的案例，不過駭客可能加密盜取個資，資安風險仍未解除，將協助醫療院所強化資安防禦。

馬偕醫院今天發聲明，對駭客事件引發民眾不安與困擾深表歉意，並提出3點說明：

一、本院資安管控採取零信任相關機制，遭受不明駭客侵入時，立即啟動資安緊急應變作業流程，同步通報衛福部資安聯防平台（H-ISAC）及向轄區分局報案，亦配合調查局臺北市調查處偵辦，並透過衛福部專家進駐提供必要協助，網路上流傳之資料亦由檢調人員進行比對，基於目前本案已進入調查程序，將不再針對此事件進行說明。

二、現今社會網路上各類詐騙手法充斥，再次提醒民眾，如接獲疑似詐騙電話，請不要聽從指示操作 ATM 或提供任何個人資料，並立即通報 165 警政署反詐騙專線。若對本院就醫資料有疑慮者，可撥打本院資安服務電話（02）2543-3535轉分機3564。

三、本院將持續強化資安防護，並定期進行系統檢測與員工培訓，以確保醫療服務的穩定與安全。感謝社會大眾的理解與支持，馬偕醫院將秉持初衷，持續為病人提供最優質的醫療照護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法