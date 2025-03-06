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    檢警首度借提高雄連環殺人魔問訊 全力進攻突破心防

    檢警今天首度借提高雄連環殺人魔問訊，全力進攻突破心防（資料照）

    檢警今天首度借提高雄連環殺人魔問訊，全力進攻突破心防（資料照）

    2025/03/06 12:48

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄碎屍人魔張介宗嫌殺害並肢解兄嫂及2名女性友人，檢警上月找到最早遇害的大嫂頭顱後，3名被害人的殘骸終於拼湊出全案冷血殺人的全貌，由於張介宗上月5日落網後始終否認犯行，時隔一個月，專案小組完成相關事證蒐集後，今天首度將張介宗從看守所借提問訊，準備一舉攻破他的心防。

    連環殺人碎屍案發後，警方歷經16天打撈，總計尋獲76塊屍塊，其中38塊是林婦殘骸，2塊是張婦的屍塊，最早遇害的兄嫌大嫂黃婦頭顱找到，張介宗涉及3件分屍命案，幾可宣布破案。專案小組已把殺人碎屍、棄屍相關事證，完整且堅強鞏固，至於涉殺害林、張婦的「動機」，專案小組不排除朝性侵、財殺方向偵辦。

    專案小組經過兩次搜索，調閱上萬段路口監視畫面，查扣沾有林婦、張婦生物跡證的兩把凶刀，又成功比對出林婦的兩屍塊上，吻合牛排刀不規則的鋸齒工具切痕，以及剪刀上張婦的皮屑，卻獨缺張嫌大嫂黃婦的「死亡證據」，上月26日，大嫂頭顱在高雄港26號碼頭附近浮出被發現，連續殺人碎屍案的最後一塊拼圖終於拼上。

    專案小組曾於上月10日曾將已被羈押在看所守的張介宗借提出來，帶他重回前鎮區住處搜索，但搜索過程中沒有進行筆錄，今天上午，專案小組首度將他從從看守所借提問訊，但問訊地點被警方列為最高機密，預計今天下午問訊結束後會移送到雄檢接受檢方複訊，檢警已準備好相關證據，打算準備一舉攻破心防，讓他俯首認罪。

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