不滿核三火警未通報地方恆春鎮代會主席開車撞大門 保警拔槍制止

恆春鎮代會主席趙記明不滿核三隱匿消息，還拒絕入內，一度開車衝撞大門。（民眾提供）

2025/03/06 13:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於屏東縣恆春鎮的台電核三廠上午傳出火警意外，廠內傳出濃濃黑煙引發周邊民眾關注，因未於第一時間通報地方，引爆地方怨言，恆春鎮代會主席趙記明甚至一度開車衝撞廠方大門，引發門口保警一度拔槍制止。

核三廠方解釋，火警是廠房外圍冷卻水塔旁切割工作導致，工作人員進行工程時產生火星因為風勢導致水塔燒起來，這是屬於停用設備，未影響發電，火勢也已經控制。

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趙記明等地方人士強調，核三廠太過離譜，已經發生濃煙火警卻未通知地方鎮公所及民代，造成地方胡亂猜測，事後也拒絕地方進入了解實況，後續絕對會追究廠方責任到底。

台電強調，上午11時23分接獲通報，核三廠空壓機廠房南側發生冷卻水塔（地面直立，直徑3米、高度3米，塑膠材質）火警事件，不影響發電及爐心安全。廠內消防隊迅速展開滅火行動，並於11時35分撲滅火勢，現場狀況已受到控制。

空壓機廠房距離2號機約50公尺，不會影響機組安全，輻射亦無外洩之疑慮，請民眾放心。

核三廠火警已控制，起火點是廢棄冷卻水塔。（台電提供）

核三廠火警已控制。（記者蔡宗憲攝）

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