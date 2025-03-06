爆炸現場曝！南韓F-16誤擊住宅區釀7傷 傳有未爆彈居民急疏散

南韓抱川市遭自家KF-16戰機誤擊，造成7傷。（法新社）

2025/03/06 12:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道抱川市遭到自家戰機誤擊！1架南韓KF-16戰機（授權韓國生產的F-16）在美韓軍演過程中，所搭載的8枚MK-82炸彈落在目標區之外，造成抱川市至少7人輕重傷，傳出恐還有未爆彈，居民緊急疏散。

綜合南韓媒體報導，南韓京畿道抱川市在當地時間今（6）日上午10點05分（台灣時間9點05分）突然傳出巨大聲響，現場一座教堂建築和兩棟房屋受損，已知至少7人受傷，其中4人重傷。

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距離爆炸點約1公里的1間老年活動中心險些被炸彈直接攻擊，中心主任表示，當時27名老人正在中心內聆聽老師的教育課程，突然發生爆炸，整個建築劇烈震動，玻璃窗也被震碎，1名老師受傷送醫，所幸現場老人僅受到驚嚇未受傷。

南韓空軍證實，1架KF-16戰機在參加韓美聯合實彈演習中，8枚MK-82炸彈異常投放，落在目標區之外；目前傳出現場恐還有未爆彈，軍方已派出爆炸物處理小組調查現場，並緊急疏散居民。

傳出現場仍有未爆彈，當局緊急封鎖，居民全面疏散。（法新社）

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