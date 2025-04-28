檢調搜索國民黨基隆市黨部近4小時 帶走仁愛區主任張金發

基隆市地檢署指揮調查站人員搜索國民黨基隆市黨部，歷經近4小時搜索，先將國民黨基隆市黨部仁愛區主任張金發（穿條紋衫男子）帶回調查；另外，還有人員繼續搜索中。（記者俞肇福攝）

2025/04/28 14:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆地檢署偵辦連署罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌偽造文書案，今天（28日）上午指揮基隆市調站偵辦兩起罷免案領銜人紀文荃、游正義，另外，前往國民黨基隆市黨部搜索，到了下午近2時，檢調人員帶走國民黨基隆市黨部仁愛區黨部主任張金發、基隆市黨部一組總幹事蕭壯峰訊問，其餘調查站人員仍在國民黨市黨部過濾電腦。

民進黨發動立委大罷免，基隆市公民團體「基隆絕沛」號召罷免國民黨立法委員林沛祥。國民黨基隆市黨部2月17日成立反罷免行動中心，成立連署站，號召罷免民進黨議員，並在3月18日與民團基隆公共事務學會共同宣示「以罷制罷，以戰止戰」，鎖定民進黨市議員鄭文婷和張之豪為罷免對象。

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鄭文婷今天說，2月下旬她就提告，已經有一段時間，檢調單位應該已經做了相當的查證，才會在今天發動強制處分權。司法機關搜索完之後，一定會將相關人等請到檢察機關，或者調查單位去製作筆錄。

鄭文婷認為，「死亡連署」是非常確定的，相信她提供給檢察官的告發證據裡面，有非常清楚的記載。他們（罷免方）要依法來向檢調單位說明，如果認為有冤屈，當然可以提出相關的證據來證明，「這些往生者是怎樣託夢給他們，或者是怎麼樣觀落陰去看到的。」

基隆市地檢署指揮調查站人員搜索國民黨基隆市黨部，歷經近4小時搜索，先將國民黨基隆市黨部仁愛區主任張金發（穿條紋衫男子）帶回調查；另外，還有人員繼續搜索中。（記者俞肇福攝）

基隆地檢署偵辦連署罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌偽造文書案，今天上午到國民黨基隆市黨部搜索，經歷近4小時搜索，帶走基隆市黨部仁愛區主任張金發協助調查。（記者俞肇福攝）

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