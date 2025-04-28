台中「黃金葛案國小」 再爆學童將防蚊精油滴入水杯害導師誤飲

黃金葛是有毒植物，它的汁液會引起皮膚炎，如果誤食會有腹瀉等症狀。（資料照）

2025/04/28 15:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市某國小前年發生一名高年級學生與同學發生摩擦，竟聯手3名同學在其水壺添加黃金葛汁液案，未料近日又傳出一名六年級學生疑不滿導師將學習狀況記錄於聯絡簿，擔心被家長責罵，竟將防蚊精油滴入導師水杯中，導致導師誤飲喉嚨不適就醫情事，再度引發震憾。

據了解，事發於本月21日，該名學童在導師勸導後，因擔心聯絡簿內容被家長知悉，回家被責罵，因而情緒波動於當天下午放學空檔進入教室，拉開導師抽屜後就地取材拿取防蚊精油，再滴入導師水杯內，不知情導師誤飲後，當下即覺喉嚨刺痛，雖然緊急飲用大量乾淨水緩解，翌日仍感不適，只得就醫治療，並申請公傷假。

請繼續往下閱讀...

校方證實，老師經連日休息調養，昨天已回到學校正常上課，並坐鎮教室穩定小朋友的情緒，不希望事件再擴大，校方則持續關心老師身心狀況並提供關懷與支援，學童方面，校方依《學生輔導管理辦法》導正偏差行為，啟動二級輔導機制，並安排30日邀請專家入校，協助個案諮詢深入輔導與行為矯正。

校方表示，事件已妥善處理，目前朝正向發展，協助學生成長同時呼籲外界理性看待，勿過度渲染或臆測，給予偏差行為學生自我修正的空間，至於轄區警方目前尚未接獲相關報案，校方重申持續支持老師、保護學生，並致力於恢復平穩的教學秩序，營造安心學習環境。

據了解，該校前年5月間發生一名高年級學生與同學發生摩擦，竟聯手另外3名同學狠心下毒報復，選出有毒植物姑婆芋、黃金葛、夾竹桃後抽籤決定使用黃金葛，在其水壺中添加含糖的黃金葛汁液，造成該生頭暈、噁心、腹痛，雙方家長鬧上警局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法