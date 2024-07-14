台中逃逸女移工遇查亂報……2小時後警所過生日

楊姓失聯女移工亂報資料，反讓警方起疑露餡。（圖由警方提供）

2024/07/14 12:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方近日執行路檢勤務時，察覺一名女騎士突在路檢點前驟停躲路旁，機警員警直覺有異立即奔上前一探究竟，此時該名22歲楊姓越南籍女子，面對詢問回答破綻百出，直到連生日都說錯，這才終於坦言自己是「逃跑的」，而楊女再2小時就過生日，對於這臨門一腳的意外既無奈也感到好笑。

台中市第三分局指出，該分局正義派出所長林武傑、巡佐王坤煜、警員黃治惟及侯懿真等員，前天晚間執行路檢勤務時，發現一名女騎士在路檢點前30公尺處突然急停，將機車停到路旁後便無動靜，警方見形跡可疑立即奔上前盤查，此時21歲楊姓越籍女子出示居留證照片與本人有落差，以證件公司統一保管、沒有仲介電話等藉口掩人耳目。

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未料警方根本不買單，越發覺得事有蹊蹺，當所長隨口詢問居留證上生日時，她竟表示：「那邊是錯的。」這句話也讓員警瞪大眼睛，連珠炮似持續追根究柢，眼見紙包不住火，她這才承認：「對不起，我是逃跑的。」

經查，楊女來台工作已3年9個月，前一份工作雖然順利，然工廠卻沒有續聘意願，前幾個月工作期滿後，也沒透過仲介另覓工作，就這樣以朋友居留證作為擋箭牌闖蕩江湖，卻沒有好好記住上頭所有資訊，員警核對資料時，發現再過2個小時就是楊女生日，對此她也表示既無奈又好笑，沒想到今年生日這麼讓人難忘。

警方詢後將楊女依規定移交移民署台中專勤隊，擇期遣返回國；三分局提醒，現行法規對於外國人逾期滯留罰鍰已提高至1萬元到5萬元，管制禁止入國期間也提高至最高7年，若聘僱未經許可外來人口從事非法工作，依據就業服務法可處15萬至75萬元罰鍰，5年內再次違反更將涉及刑責，提醒民眾切勿心存僥倖非法聘僱、媒介逾期居留外籍人士。

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