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    七夕驚魂！逾20年老車半路熄火秒燒起來 車主載友人驚慌逃生

    桃園市桃園區春日路、莊敬路口，10日晚間8點多發生火燒車，駕駛及乘客緊急下車逃生，警、消趕抵迅速封路、灌救。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市桃園區春日路、莊敬路口，10日晚間8點多發生火燒車，駕駛及乘客緊急下車逃生，警、消趕抵迅速封路、灌救。（記者鄭淑婷翻攝）

    2024/08/11 08:46

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區春日路、莊敬路口，10日晚間8點多發生火燒車，1輛自小客車突然熄火，隨即竄煙陷入火海，所幸駕車的李姓女子與友人迅速逃生，警、消獲報趕抵現場封路、灌救，這起事故讓周邊道路大塞車，約25分鐘排除後逐漸消化。

    警方表示，桃園警分局同安派出所巡邏員警張子捷及李柏儒巡經，發現該路口有輛自小客冒出濃煙，立即呼叫支援並進行交通管制疏導，預防引發其他事故，同時通報消防人員到場協助救援；桃市府消防局出動7位消防人員趕往灌救，車內駕駛、乘客均已逃生，無人受傷、受困。

    據悉，發生火燒車的自小客車齡已逾20年，車主李女當時駕駛自小客搭載友人，半途車輛突然熄火，隨即冒出濃煙甚至有火光，2人嚇得趕緊下車躲到路旁，員警封鎖周邊路段並引導消防救災車輛抵達現場，火勢迅速撲滅，員警也協助車主將車輛吊離，約25分鐘即排除事故。

    桃園市桃園區春日路、莊敬路口，10日晚間8點多發生火燒車，駕駛及乘客緊急下車逃生，警、消趕抵迅速封路、灌救。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市桃園區春日路、莊敬路口，10日晚間8點多發生火燒車，駕駛及乘客緊急下車逃生，警、消趕抵迅速封路、灌救。（記者鄭淑婷翻攝）

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