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    婦忙回家煮晚餐 提領的現金散落一地渾然未覺

    陳婦提領的現鈔掉落一地。（圖由民眾提供）

    陳婦提領的現鈔掉落一地。（圖由民眾提供）

    2024/08/11 08:40

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區58歲陳姓婦人到郵局提領當月全家生活費時，因急著回家料理晚餐，心不在焉，致剛提領的現金散落一地，她卻渾然未覺離去，幸路人發現散落一地的4萬元現鈔，拾金不昧通報警方到場處理，陳婦事後發現回頭沿路找未果報警，才找回遺落的4萬元。

    豐原警分局豐洲派出所巡佐鄭睿哲、警員詹宗哲，在本月5日下午5時30分獲報，在神岡區豐洲郵局的提款機前散落大量紙鈔，員警會同報案人清點現場有千元鈔票共有40張，共計4萬元，立即依規定受理拾得遺失物，並急尋鈔票失主。

    警方調閱相關監視器影像比對發現，58歲陳姓婦人在郵局ATM提完款後，未放置妥適就匆忙騎乘機車離去，渾然未察覺鈔票早已散落一地，正欲聯絡陳婦之際，返家才發現提領的款項不翼而飛的陳婦，沿原途尋找未果，無助之下前往派出所求助，員警核對失主特徵完全相符後，依處理流程發還。

    陳婦大讚警方實在太有效率了！竟然能在身分證件皆沒有的情形下，僅憑掉了「一地的紙鈔」，就能在短時間內將遺失的現金物歸原主。原來，陳婦是家庭主婦，當日將丈夫的薪資提領出來，以支應當月全家人的生活開銷，不料，因心心念念要返家料理晚餐，才會沒察覺到現鈔從自己身旁偷偷「溜」走，陳婦直到家務忙完欲外出購物時，才赫然發現提領的現金不翼而飛，才匆忙地沿原路尋找後，再至派出所請求協助。

    豐原分局分局長林大為呼籲，對於自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務，以免發生憾事；同時亦提醒民眾如有拾得遺失物，請盡快送至警察機關或是管理單位，以避免觸法。

    陳婦到派出所開心領回遺落的現鈔。（圖由民眾提供）

    陳婦到派出所開心領回遺落的現鈔。（圖由民眾提供）

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