一箭雙鵰！債務糾紛女子遭押走 警趕赴救人還起獲毒品

警方到場查獲涉妨害他人自由的鄭姓男子（馬賽克者）龔姓女子（馬賽克者）。（圖：警方提供）

2024/08/11 10:07

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第四分局於8月10日晚間8點許接獲報案指有1名女子遭人限制自由，轄區育平派出所所長吳尚謙即率6名員警到安平區健康路3段1處社區大樓高樓層住戶，得知龔姓女子疑欠鄭姓男子10餘萬元，雙方對債款金額有爭執，鄭男帶龔女到李姓女友人的租屋處談判；警方同時起獲鄭、龔兩人分別持有毒品，查案一箭雙鵰！

據了解，警方到場時，是30歲的龔姓女子出面開門，雖然能在屋內行動，看起來安全無虞，但行動空間的自由仍遭鄭姓男子（37歲）、李姓女子（25歲）限制。龔女疑欠鄭男十餘萬元債款，但雙方對債款金額多寡有爭執，鄭男於是將龔女帶到李女位於安平區的租屋處，與龔女協商還款方式，並限制龔女的行動自由。

請繼續往下閱讀...

不料，員警在現場清查偵辦時，又發現多項犯罪工具及毒品，包括開山刀1把、砍刀1把、斧頭1把、手銬2副、疑似爆裂物3顆、二級毒品安非他命2小包（共3.4公克）、二級毒品哈密瓜錠50顆（共64.28公克）、毒品咖啡包4包（共15.05公克）、K他命1小包（共2.23公克）、大麻香菸1根及毒品吸食器等；而被限制自由的龔姓女子身上亦攜有二級毒品安非他命（共0.51公克）及毒品吸食器等。

警方依鄭男、李女涉嫌犯刑法妨害自由罪、傷害罪、違反毒品防制條例，及龔女涉違反毒品防制條例部分，訊問後移送台南地檢署偵辦；另鄭、李涉持有疑似爆裂物，則待送驗鑑定後續行偵辦。

南市警局長林國清與四分局長曹儒林都肯定同仁快速反應、趕赴現場解救被害人同時，也積極查處藏匿於社區裡的毒品犯罪，摘除社區治安毒瘤。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

南市四分局警方查獲妨害自由案同時從嫌犯與被害人處各起獲一些二、三級毒品。（圖：警方提供）

南市四分局警方查扣3顆疑似爆裂物。（圖：警方提供）

南市四分局警方查獲妨害自由案同時起獲嫌犯涉持有的犯案工具。（圖：警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法