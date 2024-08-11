烘碗機藏毒當販賣機 以為天衣無縫

黃姓藥頭把毒品藏在自家的烘碗機裡。（警方提供）

2024/08/11 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市第六警分局經半年多蒐證，破獲販毒集團，逮捕黃姓主嫌共十人，警方在搜索黃男家時，查扣黑市值數十萬元的四十多公克一級毒品海洛因，其中一部分還藏在家裡的烘碗機中，黃男驚訝警方竟搜索得這麼仔細。警詢後依販毒罪嫌移送法辦。

警搜出海洛因逮10人

台南市第六警分局金華派出所於去年底接獲線報指出，黃男涉嫌在社區販毒，成為社區治安隱患，警方展開長達半年的通訊監察與蒐證，掌握到他利用住處為毒品交易據點、與藥腳進行交易的事證，發現他會將毒品藏在住處的烘碗機、信箱內，再由熟門熟路的藥腳自行取貨，以避免檢警查緝。

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警方掌握黃男與多名藥腳的交易過程與手法後，七日清晨展開突襲收網行動，兵分多路前往黃男及同夥的住處同步搜索，在黃的住處查獲四十多公克海洛因、磅秤及七萬元現金等贓證物及分裝工具。

警方一網打盡，也逮捕多名下游藥腳，搜出毒品與交易記錄，經指認後，警方認為黃男涉嫌販賣一級毒品，依毒品危害防制條例之販毒罪移送台南地檢署偵辦。

第六分局分局長林獻力指出，民眾若發現社區內有可疑人物、頻繁進出或不法行為，可向警方舉報，以協助警方維護社區安全，警方將持續加強緝毒，並追溯毒品來源。

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