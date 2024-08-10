台中無業男設「大麻工作室」 警犬立功嗅出市價3000萬大麻花

警方查扣4大箱，市價約3000萬元的大麻花。（記者張瑞楨翻攝）

2024/08/10 15:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局刑事警察大隊今（10日）宣布偵破一起毒品案。此案源自半年多來中部地區許多被查獲的大麻花皆來自於許姓犯嫌（30歲、住中市太平區，無業），今年3月報警台中地檢署指揮，於中市太平區某公寓發現許男獨自一人進行大麻半成品的修剪、包裝工作，再出貨給各大毒品藥頭，堪稱是一處個人的「大麻工作室」，警方出動警犬查獲大麻花4箱，約15.36公斤重，市價約3000萬元，全案依毒品危害防制條例法辦。

中市警局刑事警察大隊指出，這半年來透過網路巡邏暨大數據分析，溯源追查中部地區許多大麻毒品源頭來自許男，他平日承租台中市太平區的公寓3樓居住，為規避警方查緝，竟在同棟公寓再另租5樓，闢為大麻工作室兼倉庫。

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調查顯示，許男先向上游訂購大麻半成品後藏放於5樓倉庫，為免遭共犯檢舉出賣，獨自一人進行修剪、包裝工作等加工，再出貨給各大毒品藥頭，警方出動警犬協助偵搜，聞到並查扣大麻花成品4大箱，毛重共15.36公斤，市價約新台幣3000萬，另有吸食器1支、電子磅秤2臺、乾燥機、封口機、分裝袋等贓證物，全案依毒品危害防制條例法辦。

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無業的許男涉嫌租公寓闢為大麻工作室。（記者張瑞楨翻攝）

警方出動2隻警犬立功，聞到市價3000萬元大麻。（記者張瑞楨翻攝）

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