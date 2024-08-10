為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中無業男設「大麻工作室」 警犬立功嗅出市價3000萬大麻花

警方查扣4大箱，市價約3000萬元的大麻花。（記者張瑞楨翻攝）

警方查扣4大箱，市價約3000萬元的大麻花。（記者張瑞楨翻攝）

2024/08/10 15:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局刑事警察大隊今（10日）宣布偵破一起毒品案。此案源自半年多來中部地區許多被查獲的大麻花皆來自於許姓犯嫌（30歲、住中市太平區，無業），今年3月報警台中地檢署指揮，於中市太平區某公寓發現許男獨自一人進行大麻半成品的修剪、包裝工作，再出貨給各大毒品藥頭，堪稱是一處個人的「大麻工作室」，警方出動警犬查獲大麻花4箱，約15.36公斤重，市價約3000萬元，全案依毒品危害防制條例法辦。

中市警局刑事警察大隊指出，這半年來透過網路巡邏暨大數據分析，溯源追查中部地區許多大麻毒品源頭來自許男，他平日承租台中市太平區的公寓3樓居住，為規避警方查緝，竟在同棟公寓再另租5樓，闢為大麻工作室兼倉庫。

調查顯示，許男先向上游訂購大麻半成品後藏放於5樓倉庫，為免遭共犯檢舉出賣，獨自一人進行修剪、包裝工作等加工，再出貨給各大毒品藥頭，警方出動警犬協助偵搜，聞到並查扣大麻花成品4大箱，毛重共15.36公斤，市價約新台幣3000萬，另有吸食器1支、電子磅秤2臺、乾燥機、封口機、分裝袋等贓證物，全案依毒品危害防制條例法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

無業的許男涉嫌租公寓闢為大麻工作室。（記者張瑞楨翻攝）

無業的許男涉嫌租公寓闢為大麻工作室。（記者張瑞楨翻攝）

警方出動2隻警犬立功，聞到市價3000萬元大麻。（記者張瑞楨翻攝）

警方出動2隻警犬立功，聞到市價3000萬元大麻。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花蓮警追查大麻來源 查獲雙重國籍男攜入境
2024/05/22 13:20

花蓮警追查大麻來源 查獲雙重國籍男攜入境
凱米走了中市夜店開門做生意 警犬上門臨檢一排露腿辣妹
2024/07/27 13:07

凱米走了中市夜店開門做生意 警犬上門臨檢一排露腿辣妹

AI趨勢崛起！強勢產業動能擦亮土城新價值
中製毒品純度90％印QR Code防黑吃黑 警破嘉南「運銷一條龍」
2024/05/14 12:10

中製毒品純度90％印QR Code防黑吃黑 警破嘉南「運銷一條龍」
退役警犬開放領養囉！ 5隻拉不拉多萌翻
2024/08/01 16:10

退役警犬開放領養囉！ 5隻拉不拉多萌翻

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播