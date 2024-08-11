警犬靈鼻 3樓嗅出５樓藏大麻花

黑白兩隻緝毒犬帶領員警，走樓梯直奔公寓五樓的「大麻工作室」鐵門外。（記者張瑞楨翻攝）

2024/08/11 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊破獲一個「大麻工作室」，許姓男子疑是高檔大麻花大盤商，警方監控時發現他抱著大箱子入屋，研判毒品數量可觀，搜索許男三樓住處僅查獲少量大麻花，正納悶時，卻見緝毒犬跑出屋外往樓上衝，警方跟著「犬跡」才知同棟公寓五樓是許男充當「大麻工作室」的第二窟，從該處起出黑市價三千萬元的大麻花四大箱。

一人工作室供毒中部

警方獲悉中部查獲的多起大麻花毒品案，源自高中畢業的卅歲許男，對他展開監控，發現許男購入大麻半成品，數量多到得用塑膠大箱子裝，警方多次見他抱著箱子進入住處，待時機成熟，今年三月報請台中地檢署指揮，搜索許男位於中市太平區的公寓三樓住處。

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不料警方在許的住處僅查扣用塑膠袋裝的少量大麻花，正感納悶不解時，兩隻緝毒警犬卻顯得很激動，要從樓梯間往樓上衝，員警跟著警犬，於同棟公寓五樓查扣四箱大麻花，毛重十五點三六公斤，以每公克零售價二千元計算，市價達三千萬元。

４大箱黑市價３千萬

警方在警犬立功後始知，許男擔心被下游毒販檢舉出賣，另租五樓闢為「大麻工作室」，先購入半成品，自己修剪分級、乾燥包裝，再出貨給中下游藥頭，這也是警察監控見他抱著多只大箱子進入公寓，卻在其三樓住處搜不出大量毒品的原因。警方同時查扣吸食器、電子磅秤、乾燥機、封口機等證物，全案移送台中地檢署偵辦，同時擴大追查毒品上游來源。

許男擔心被下游毒販出賣，另租下同公寓五樓。 （記者張瑞楨翻攝）

在緝毒警犬協助下，警方查獲四大箱的大麻花，重量逾十五公斤，市價達三○○○萬元。（記者張瑞楨翻攝）

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