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書記官半夜被罵哭？法官不押涉詐逃逸移工爭議 移民署澄清了

移民署收容所。（記者劉慶侯翻攝）

移民署收容所。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/16 21:03

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法官不把逃逸外勞押起來 傳移民署官員半夜駡哭雄檢書記官

〔記者劉慶侯／台北報導〕外傳，高雄地檢署有書記官因涉詐欺案聲請羈押逃逸移工，但院方責令交保，裁定交付移民署收容，引起移民署南區大隊不滿，半夜把女書記官弓哭。移民署與高雄地檢署今天全面調查，初步查證雙方全部商討過程平和，並無「書記官被移民官責難落淚」一事，移民署仍將依規定辦理移工收容事宜。

據了解，越南籍陳姓逃逸移工被詐騙集團吸收當車手，警方逮捕送辦，經裁定由移民署收容，原訂5月28日收容期滿就要解送回國。但高雄地檢署查出陳男涉及詐欺集團，以案件尚未釐清向法院聲押，希望他能留在國內接受法律制裁。

不過，雄院法官裁定陳男5萬元交保，但限制住居在移民署收容所內。此舉等同移民署還要繼續收容陳男，持續處理陳男一系列偵訊和法院提審事宜，引起移民署南區大隊不滿，認為「被找麻煩」。

不料，還傳出移民署南區大隊官員竟怪罪雄檢書記官，半夜打電話把這名女性書記官「駡哭」，雄檢眾多書記官紛紛打抱不平，也認為是法官的判定，造成雄檢與移民署的困擾。

據了解，陳姓移工被法官裁定5萬元交保後，雖被限制住居在收容所，但他交保完到收容所這段路程，只要他敢跑，根本沒人管。因此，雄檢書記官反應快，及時通知轄區警方來帶人，否則陳男本來就是逃逸移工，難保不會再落跑，只不過法官這個裁定，沒顧及各基層第一線執法人員的困境。

移民署對「書記官委屈落淚」一事至為重視，今天下午與雄檢深入調查，並沒有查出外傳細節，移民署晚間特別出面澄清，雙方人員在案討論過程中態度平和，並無爭執事件或使用情緒用語。

移民署人員私下說，在職位階上，移民官也不至於「吃了熊心豹子膽」去得罪院檢和書記官，應是外界誤傳，造成誤會。

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