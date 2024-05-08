書記官工作權益促進會提3訴求 盼緩解司法過勞問題

灣書記官工作權益促進會今（8）日在立法院舉行「要職安、補人力、減業務，終結過勞三訴求請司法院、法務部回應！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/05/08 13:10

〔記者黃靖媗／台北報導〕第一線司法人員過勞問題頻傳，書記官工作權益促進會今（8）日上午與立委吳宗憲、黃國昌召開記者會，提出書記官等全國公務人員應全面適用「職業安全衛生法」、檢察署檢察官與書記官比例不得低於1：1.5、與書記官工作權益促進會共同討論如何簡化行政流程等3訴求。

書記官工作權益促進會常務監事丁柔云表示，從各地方法院、檢察署案量來看，地方法院每一股少年家事科書記官案件成長率高達112％、地方檢察署每一股紀錄科書記官案件成長率高達136％，無論是院方還是檢方，除了持續增補人力外，必須從其他方面配套著手阻止書記官過勞死悲劇再度發生。

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丁柔云表示，書記官工會支持持續增補法官、檢察官，與其他輔助人力，但法官、檢察官辦案不能沒有書記官，法官、檢察官與書記官的人力比率必須穩定化、充實化，近年來數據顯示，地方檢察署檢察官與書記官的比例長期低於1：1.5，只有1：1.2，呼籲法務部拿出方案。

丁柔云也說，目前公務人員只能受「公務人員安全及衛生防護辦法」保障，並無相關罰則與退避權規定，他們主張包含書記官在內的所有公務人員應全面適用「職業安全衛生法」，呼籲職安署與保訓會負起責任，開放公務員全面納入職安法。

丁柔云表示，他們也主張司法院及法務部應邀請書記官工作權益促進會，共同討論簡化行政流程，減輕書記官行政作業負擔，唯有共同討論，決策的長官才會有效了解第一線員工面對許多冗長、無效率的行政流程。

國民黨立委吳宗憲表示，國民黨未來會與民眾黨團結合作，盡快推出好的法案，在最快的時間內解決司法過勞問題，有合理的司法案件數、案件量，才有合理的司法裁判品質。

民眾黨立委黃國昌則呼籲即將上任法務部長的北檢檢察長鄭銘謙，既然當過檢察長，就應該理解第一線工作狀況，應出面說明對於檢察官、書記官面臨的惡劣狀況，將用哪些具體步驟補足。

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