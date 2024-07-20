車禍撞出「圓滿人生」 男護小三嗆妻「妳要抱抱，那她也要抱抱才公平」

已婚的劉姓男子與越南女留學生發生車禍「撞出感情」，被法官判賠50萬元。示意圖。（資料照）

2024/07/20 09:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子和來台留學的越南籍阮姓女學生發生車禍，兩人一撞撞出感情，劉男暪著妻子和阮女交往，甚至金援她在台生活，兩人關係曝光後，劉還護著阮女，向妻子嗆聲「妳要抱抱，那她也要抱抱才公平」、「因為有了她，我的人生才是圓滿」，妻子氣炸怒提離婚並提告向兩人求償300萬元，法官判劉、阮2人應賠50萬元。

判決指出，2000年3月，劉男和妻子結婚後，兩人育有2名子女；2019年4月，劉男和阮姓女學生發生車禍，兩人互留連絡方式以利處理後續車禍賠償事宜，沒想到這一撞竟撞出感情，劉、阮兩人日漸熱絡，還發展為男女朋友關係。

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不過，當阮女發現劉男已婚有小孩後，決定和劉男保持距離，但劉認為阮女是「人生中缺乏的那一塊」，有了她，人生才是圓滿，因此當阮女完成在台學業並飛回越南展開新生活之際，劉男也多次飛到越南挽回她的心。

而阮女回到越南後，剛好遇到武漢肺炎肆虐全球，找不到工作的她，萌生回台進修念研究所的念頭，劉男得知此事後，立刻給她承諾，向阮女說「如果妳願意的話，我馬上幫妳去辦商務簽證來台灣，我們就搬出去住，我會跟我前妻講清楚，我們就一起生活，日後再搬回南部」、「我是希望妳能搬來台灣跟我一起住，然後光明正大的搬出去，和妳在一起」。

阮女被劉男打動，飛來台灣入住防疫館時，因身上錢不夠，還是劉男主動幫她清掉這筆費用；爾後，劉男也數度金援阮女，助她在台生活所需，直到2022年7月，劉男因工作出現狀況，搬到台北「投靠」妻子，並向妻子告知自己出軌的事，但他希望妻子能成全他，還嗆妻子「妳要抱抱，那她也要抱抱才公平，妳不想我抱她，她也不想妳抱我」、「妳怎麼罵我，我都會承認，並且誠心跟妳道歉、想辦法補償妳，但妳不能把她當作外人，不能歧視、排擠她，否則我會非常生氣」。

妻子心死提離婚，並向劉、阮兩人提告求償300萬元。高雄地院審理時，阮女否認介入劉男婚姻，辯稱兩人只是單純的朋友，是劉男一直在追求她，但她從未答應；劉男則坦承自己曾和阮女發生過一段情，但當他在台中機關任職情形不順遂、身心煎熬，搬去台中投靠妻女時，為求妻子原諒才主動坦承一切，會強調自己早跟阮女斷得乾淨，自己也沒有這麼多錢賠給妻子。

法官檢視劉妻提供的劉、阮對話紀綠及電子郵件，認定兩人確實發生不倫戀，並侵害劉妻的權益，但因劉男要負較大的責任，因此判他應賠50萬元，而阮女則要在這50萬元內，負責40萬元連帶給付責任，可上訴。

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