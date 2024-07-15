與友人夫妻一家3口同房過夜 挨告侵害配偶權判賠6萬

人夫與妻兒同房過夜，不滿多了個「不速之客」事後怒告求償。示意圖。（資料照）

2024/07/15 13:40

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市林姓男子前年6月，陪同友人妻兒到台東探視在監丈夫，其中2天4人同宿一房，事後，人夫提告林男侵害其配偶權，求償30萬元，法院審理認為，4人同房外觀上足使人認為係家庭出遊，形同被告已取代原告在家庭中之地位，判林男賠償6萬元，可上訴。

判決指出，2022年6月1日至4日林姓被告，開車陪同友人妻兒到台東探視在監的原告林男，被告等人先到墾丁遊玩，再轉往台東。其間有2日被告與友人夫妻一家3口，4人同住一房過夜。

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事後，經營租車租賃業的人夫愈想愈氣，服刑中難得有外宿與妻兒一家團員過夜的機會，竟然房內還多了個「不速之客」，主張被告已逾越男女往來之份際，侵害其配偶之身分法益情節重大，提告求償30萬元。

被告林男則稱，當時是為了陪原告妻兒至台東探視當時在監之原告，過程中雖有同房住宿，但與原告妻子是同房不同床，且並無逾矩之行為。

岡山簡易庭審理時被告自承其為異性戀，法官認為，異性戀男女共同出遊同住一房，不論有無發生性行為，其客觀上已足使人產生不當遐想，而與未成年子女同住，外觀上足使人認為係家庭出遊，形同被告已取代原告在家庭中之地位，已逾一般社會通念可容忍之範圍，判被告須賠償6萬元為適。

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