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首頁　>　社會

台東某議員男秘書與已婚女同事開房間 警察夫獲判賠40萬

台東縣議會傳不倫戀，某議員林姓秘書偷吃已婚女同事，遭判賠40萬元。（記者黃明堂攝）

台東縣議會傳不倫戀，某議員林姓秘書偷吃已婚女同事，遭判賠40萬元。（記者黃明堂攝）

2024/07/14 13:54

〔記者黃明堂／台東報導〕擔任台東縣議會議員秘書的林姓男子與議會朱姓女同事婚外情，朱女的警察夫以配偶權遭侵害，對林男提告求償80萬元，台東地方法院判賠40萬元。

不倫戀傳出後，朱女已與丈夫賴姓警察離婚。賴男提告指出，前妻朱女與林男為台東縣議會的同事，林男為某議員秘書，林男自110年8月起，即利用工作上機會接近並追求朱女，2人因而多次於飯店旅館內發生性行為，已破壞他婚姻美滿及侵害原告基於配偶關係之人格法益，求償80萬元。

林男在庭訊中表示不知道朱女尚有婚姻關係，也否認有發生4次性行為，縱然朱女離婚前確有與他發生性行為，自111年3月1日迄至同年月21日，僅3週時間，縱有侵害配偶權，期間也屬短暫，且賴男與朱女原本就感情不睦。

朱女則證稱，111年3月跟林男在台北市2家五星級酒店發生3次性行為，在苗栗縣三義鄉某飯店有發生性行為。朱女又證稱，林男有跟她要了3次履歷表，林男拿了履歷表後還來問她是否為單親，她告訴他說不是單親，因為履歷表上她有勾選已婚，並有記載3個孩子。法官判定雙方確有發生性行為，且林男明知朱女有婚姻關係。

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