台南殺警案》警車挨槍紀錄器曝光／狂徒割喉 冷笑奪槍挾持警

警車行車紀錄器拍到警員遭歹徒持槍勒頸，歹徒露出詭異笑容。（民眾提供） 警車的右前門中三槍，前右車窗中一槍。（民眾提供） 消防救護人員搶救受傷警員。 （民眾提供）

2022/08/23 05:30

〔記者王俊忠、楊金城／台南報導〕台南市二分局民權派出所警員凃明誠與曹瑞傑，昨天近午到安南區查緝失竊機車，卻遭歹徒持刀割喉殺害，凃員的配槍與子彈也被搶走，由於另一名騎機車隨後趕到的警員陳俊安，只見兩員全身是血躺在地上，並未見到行凶歹徒，員警有兩人，且凃員有帶槍，為何反遭歹徒殺害，究竟發生什麼事？不過警車的行車紀錄器，卻拍到凃員遭歹徒持槍勒頸影像，這名歹徒勒住凃員時，還露出詭異的冷笑神情，真是冷血到極點。

兩警遇襲後，凶嫌騎贓車逃逸並棄置於安南區土城高中廁所，警方原本鎖定陳姓男子涉案，比對指紋後已排除，昨晚陳男也到台南市刑大安南隊部投案，說明殺警案不是他幹的。

請繼續往下閱讀...

凶嫌騎贓車棄置安南區土城高中廁所

案發現場是台南安南區台江大道與北汕尾路三段路口一處偏僻的公墓墓地，該地區現場與周遭並無監視器，警方除從路口與附近道路調監視器追緝凶嫌下落，並透過警車本身的行車紀錄器與員警配戴的密錄器還原案發現場。

南市警局長方仰寧與案發轄區三分局長歐祖明表示，警車行車紀錄器有拍到凃員一人帶槍下車與一名歹徒發生格鬥、扭打。而網路流傳一張警員遭歹徒勒脖控制的照片，的確是凃員遭到歹徒持槍勒住脖子控制的畫面，當時凃員與歹徒發生格鬥、扭打，兩人是在警車右前方的地面上，之後凃才被歹徒控制，不過行車紀錄器未拍到第二名以上歹徒，鏡頭外的狀況也是警方亟欲釐清的關鍵，已根據相關影像進一步比對追查。

至於凃、曹兩名員警身上的密錄器，警方說，兩員警身上的密錄器並未拍到歹徒身影與現場狀況，是比較可惜的事。

警方表示，對於凃、曹兩員如何遭歹徒殺害的過程並不清楚，歹徒人數是一人或是兩人以上都不排除，案發過程必須再調查釐清。

稍後趕到現場的二分局民權所員警陳俊安指稱，到達場時兩名受傷員警還有反應，其中一警說身體狀況還可以，當時凃是在警車旁邊的位置，曹員則身處離警車較遠的位置，兩人身上都大量流血，地面血跡斑斑。

有員警研判，凃員和曹員開警車追緝犯嫌進入北汕尾路附近公墓小路攔查，凃員先下車但被犯嫌以刀子襲擊割喉，並搶奪警槍，將凃員勒頸挾持。

犯嫌隨即持槍喝令開車的曹員下車，但曹員不敢輕舉妄動，以車撞擊挾持凃員的犯嫌，未料犯嫌竟對警車連開六槍，警車撞到路牌停在路邊草叢，曹員下車後再被犯嫌以利刃割喉，雙雙殉職，犯嫌十分凶狠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法