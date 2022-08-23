為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南殺警案》警車挨槍紀錄器曝光／狂徒割喉 冷笑奪槍挾持警

    警車行車紀錄器拍到警員遭歹徒持槍勒頸，歹徒露出詭異笑容。（民眾提供） 警車的右前門中三槍，前右車窗中一槍。（民眾提供） 消防救護人員搶救受傷警員。 （民眾提供）

    警車行車紀錄器拍到警員遭歹徒持槍勒頸，歹徒露出詭異笑容。（民眾提供） 警車的右前門中三槍，前右車窗中一槍。（民眾提供） 消防救護人員搶救受傷警員。 （民眾提供）

    2022/08/23 05:30

    〔記者王俊忠、楊金城／台南報導〕台南市二分局民權派出所警員凃明誠與曹瑞傑，昨天近午到安南區查緝失竊機車，卻遭歹徒持刀割喉殺害，凃員的配槍與子彈也被搶走，由於另一名騎機車隨後趕到的警員陳俊安，只見兩員全身是血躺在地上，並未見到行凶歹徒，員警有兩人，且凃員有帶槍，為何反遭歹徒殺害，究竟發生什麼事？不過警車的行車紀錄器，卻拍到凃員遭歹徒持槍勒頸影像，這名歹徒勒住凃員時，還露出詭異的冷笑神情，真是冷血到極點。

    兩警遇襲後，凶嫌騎贓車逃逸並棄置於安南區土城高中廁所，警方原本鎖定陳姓男子涉案，比對指紋後已排除，昨晚陳男也到台南市刑大安南隊部投案，說明殺警案不是他幹的。

    凶嫌騎贓車棄置安南區土城高中廁所

    案發現場是台南安南區台江大道與北汕尾路三段路口一處偏僻的公墓墓地，該地區現場與周遭並無監視器，警方除從路口與附近道路調監視器追緝凶嫌下落，並透過警車本身的行車紀錄器與員警配戴的密錄器還原案發現場。

    南市警局長方仰寧與案發轄區三分局長歐祖明表示，警車行車紀錄器有拍到凃員一人帶槍下車與一名歹徒發生格鬥、扭打。而網路流傳一張警員遭歹徒勒脖控制的照片，的確是凃員遭到歹徒持槍勒住脖子控制的畫面，當時凃員與歹徒發生格鬥、扭打，兩人是在警車右前方的地面上，之後凃才被歹徒控制，不過行車紀錄器未拍到第二名以上歹徒，鏡頭外的狀況也是警方亟欲釐清的關鍵，已根據相關影像進一步比對追查。

    至於凃、曹兩名員警身上的密錄器，警方說，兩員警身上的密錄器並未拍到歹徒身影與現場狀況，是比較可惜的事。

    警方表示，對於凃、曹兩員如何遭歹徒殺害的過程並不清楚，歹徒人數是一人或是兩人以上都不排除，案發過程必須再調查釐清。

    稍後趕到現場的二分局民權所員警陳俊安指稱，到達場時兩名受傷員警還有反應，其中一警說身體狀況還可以，當時凃是在警車旁邊的位置，曹員則身處離警車較遠的位置，兩人身上都大量流血，地面血跡斑斑。

    有員警研判，凃員和曹員開警車追緝犯嫌進入北汕尾路附近公墓小路攔查，凃員先下車但被犯嫌以刀子襲擊割喉，並搶奪警槍，將凃員勒頸挾持。

    犯嫌隨即持槍喝令開車的曹員下車，但曹員不敢輕舉妄動，以車撞擊挾持凃員的犯嫌，未料犯嫌竟對警車連開六槍，警車撞到路牌停在路邊草叢，曹員下車後再被犯嫌以利刃割喉，雙雙殉職，犯嫌十分凶狠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南殺警案》原先鎖定陳男排除／凶嫌另有他人 提袋人影像曝光
    2022/08/23 05:30

    台南殺警案》原先鎖定陳男排除／凶嫌另有他人 提袋人影像曝光
    台南殺警案》搶1警槍18彈 留玩具槍佈疑陣
    2022/08/23 05:30

    台南殺警案》搶1警槍18彈 留玩具槍佈疑陣

    愛河畔休閒氛圍 品牌加持景觀宅受寵
    台南殺警案》曹瑞傑孝順回鄉顧嬤 凃明誠優秀古意好警
    2022/08/23 05:30

    台南殺警案》曹瑞傑孝順回鄉顧嬤 凃明誠優秀古意好警
    台南殺警案》兩警頸受傷 曹員傷痕長達20公分
    2022/08/23 05:30

    台南殺警案》兩警頸受傷 曹員傷痕長達20公分

    日月光築夢計畫 最高補助300萬！
    台南殺警案》徐國勇︰緝凶大膽用槍
    2022/08/23 05:30

    台南殺警案》徐國勇︰緝凶大膽用槍
    台南殺警案》南市警︰殉職兩警給最優撫卹
    2022/08/23 05:30

    台南殺警案》南市警︰殉職兩警給最優撫卹
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播