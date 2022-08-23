台南殺警案》原先鎖定陳男排除／凶嫌另有他人 提袋人影像曝光

可疑男子手持塑膠袋與殺警案凶嫌棄車放置在土城高中廁所的物品相仿。（取自記者爆料網） 凶嫌棄車現場找到沾血塑膠袋等物品。（民眾提供）

2022/08/23 05:30

〔記者王俊忠、楊金城／台南報導〕台南市二分局兩名警員凃明誠與曹瑞傑，昨天近午共乘警車到安南區查緝機車竊嫌，兩人在台江大道四段與北汕尾路三段的一處墓地遭一名騎贓車歹徒持刀械攻擊，兩員警身中多刀身亡，凃員配槍還被歹徒搶走。不過凶嫌騎乘的贓車隨後被找到，經採證比對指紋，初步排除原先鎖定的陳男涉案，警方並在安南區土城高中廁所棄車現場，找到疑為犯嫌隨身物品，附近監視器也拍下一名男子頭戴帽子及手提塑膠袋，均與嫌犯棄置的物品一致，全力追緝中。

警方於下午近四點在距案發地不遠的安南區市立土城高中廁所，找到凶嫌騎乘的贓車。

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據了解，警方到達土城高中廁所時，發現廁所內水龍頭的水還嘩啦啦地流，懷疑凶嫌還在廁所內，但逐一清查後確認凶嫌已離去，凶嫌應是到學校廁所清洗身上的血跡、髒污。

外傳一名陳姓男子是警方鎖定的殺警凶嫌，警方表示，陳男是二分局警方之前曾追查過的通緝犯。會鎖定陳男涉案，是因殉職的曹員曾使用資料庫查詢陳男，而陳男是列管的毒品人口，戶籍在安南區，曾被台南第三、第五和永康分局辦過案子，一名派出所所長從凶嫌挾持凃員的影像，認為陳男涉案，因此警方專案小組一開始才會鎖定陳男追緝。

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