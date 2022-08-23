台南殺警案》曹瑞傑孝順回鄉顧嬤 凃明誠優秀古意好警

殉職兩警小檔案

2022/08/23 05:30

〔記者吳俊鋒、蔡文居、徐聖倫、鄭景議／綜合報導〕台南市警第二分局兩名員警曹瑞傑與凃明誠遇襲殉職，曹瑞傑自幼雙親離異，由阿公、阿嬤帶大，成績優異的他很有正義感，為了減輕家庭負擔而報考警專，相當孝順，去年才從台北調回故鄉，幫忙照顧長輩，卻傳來噩耗，親友不捨。另名警員凃明誠十五年前畢業時分發至當時的台北縣樹林警分局樹林派出所服務，時任副所長洪德明不捨地說︰「這個孩子很靜、很聽話，看到新聞真的很捨不得。」

二十八歲的曹瑞傑，警專第三十二期（二專）畢業，過去任職北市文山二分局興隆派出所，同仁表示，他在文山二服勤時，隨和好相處，工作也認真，歷年考績都是甲等；曹員由阿嬤一手帶大，為照顧罹患類風濕關節炎的阿嬤，前年申請統調，去年一月五日調回台南在家鄉服務。

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據了解，曹員就近回到家鄉照顧阿公、阿嬤，阿公今年七月因慢性中風臥病在床，他平時租屋在市區，上班、值夜較為方便，休假就返回歸仁老家探望長輩，十分孝順。

凃明誠為警專廿三期畢業，畢業時分發至台北縣樹林警分局樹林派出所，時任副所長洪德明回憶，當時同時報到的有八名新進人員，凃員是最安靜的那一個，同時也是最認真、謹慎，在勤區表現優良，甚至從未被記過申誡，在新北市考績就年年拿甲，實在找不出什麼毛病可以挑剔。

凃明誠與已經退休的父母住在關廟山西里，附近住戶說，凃家原住在高雄旗山，約卅年前當地連棟透天厝的建案完工，才搬來此，平常與街坊鄰居的互動很好；凃家人很客氣，尤其凃明誠，個性「古意」，放假就回家陪伴父母，幫忙外出買東西，見到鄰居會親切打招呼，相當隨和。

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