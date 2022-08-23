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    台南殺警案》徐國勇︰緝凶大膽用槍

    歷年重大殺警案

    歷年重大殺警案

    2022/08/23 05:30

    〔記者楊金城、王俊忠、蔡文居、王姝琇／台南報導〕台南市昨發生兩警追緝贓車時遇襲殉職，一把警槍被奪，內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲昨到台南市殯儀館慰問殉職員警凃明誠的家屬，家屬情緒十分激動，哭訴要求給真相和公道，並質疑員警空有配槍卻不能用。

    台南市議員吳禹寰與兩名殉職員警家屬熟識，昨天受家屬之邀前往殯儀館。根據吳禹寰轉述，家屬情緒十分激動，要求政府應盡速查明真相，現在家屬只是要一個真相，還家屬一個公道。另外，家屬也對員警用槍時機綁手綁腳有所怨言，質疑員警空有配槍卻不能用，有什麼用？

    殉職的兩名警員，曹瑞傑因守望勤務不需帶槍，一返所就與學長凃明誠出勤追緝贓車，因此兩人只有凃員一人配槍，不料遭嫌犯襲擊奪槍，凃員也被嫌犯持槍挾持，雙雙殉職。

    南市第二警分局說明，民權所警員陳俊安昨上午受理民眾報案機車被竊後，備勤的警員凃明誠有配槍，另警曹瑞傑因守望交通稽查勤務不需帶槍，剛返所交班，因車辨系統顯示贓車出現在台江大道附近，曹員即與凃員駕車出勤追緝贓車，攔車後有可能遭嫌犯反抗。

    內政部長徐國勇說，員警用槍時機正確，絕對全力支持，之前就要求各縣市警局開槍員警不需寫報告，這次殺警案後，家屬還關心警察的用槍時機，對於警械使用規定，該檢討就要檢討、要修法就修法，更改警械使用規定就改規定。

    徐國勇表示，現在槍枝氾濫，員警執勤可能遇上不特定風險，站在維護員警安全、社會治安，內政部支持員警正確用槍、大膽用槍。

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