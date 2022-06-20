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    自由日日shoot》財經專家︰強化網路治理 3方打詐

    防冒用名人肖像投資詐騙

    防冒用名人肖像投資詐騙

    2022/06/20 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕LINE、臉書等通訊軟體及社群平台在台普及率高，近來卻傳出詐騙集團假冒名人，利用成立群組、社團、投廣告方式，從事假投資真詐騙。金融消費評議中心董事長林志潔認為，我國應強化網路治理機制，並分為前端民眾教育、中端業者責任、後端檢警偵查等三個面向進行。

    針對詐騙集團打著名人旗幟招搖撞騙，在LINE或臉書等平台投放廣告等所引發的亂象，林志潔分析，這反映我國網路治理的規範不足、密度過疏，在全世界都加強監管力道的此時，台灣更應迎頭趕上，保護民眾權益。

    林志潔認為，預防假名人真詐騙應從三面向著手，前端是防範未然，教育民眾金融投資基本知識，看到名人帳號搭訕應小心求證，甚至可撥一九九八「金融服務專線」諮詢，切勿任意進入不熟悉的領域，隨對方擺佈；此外，民眾也要有「可能成為被告」的觀念，盲從假名人沉浮股海或虛擬貨幣世界，恐被訴洗錢或銀行法。

    另外，平台業者應負起的義務，林志潔說明，各國都開始強化業者的管理機制，平台除了自律，亦應透過他律與法律，讓它們在獲取商業利益的同時，亦協助打擊犯罪。

    此外是檢警偵查，林志潔直言，網路詐騙科技化，我國還在用「通訊保障及監察法」蒐證，這部法只能規範電信公司，對網路業者沒有拘束力，在武器不足的情況下，業者要不要提供嫌犯的資訊，只能憑其喜好，檢警毫無強制力，除非直接搜索其公司並查扣主機，才可能拿到使用者的犯罪軌跡，但那已是下下策，建議立法者趕快通過「科技偵查法」，直接打擊網路詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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