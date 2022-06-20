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    自由日日shoot》NCC︰數通法 平台業者問責義務納規範

    防冒用名人肖像投資詐騙

    防冒用名人肖像投資詐騙

    2022/06/20 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕社群平台、社群軟體詐騙訊息層出不窮，學者倡議，政府應與平台業者合作建立機制進行查證，並且加強宣導。國家通訊傳播委員會（NCC）則強調，會找平台業者溝通，未來在「數位通訊傳播服務法」（簡稱數通法）中，有更明確的合作機制進行處理。

    對於社群平台、社群軟體疑似詐騙廣告不少，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，這部分都會持續與業者保持溝通，請他們注意平台上的不實廣告，並針對網路上可能有害的內容，加強廣告政策的落實，發揮自律機制，也會依照電信管理法，請業者配合進行網域扣押等措施。

    翁柏宗另提到，未來在數通法中，則會更明確賦予業者社會問責、平台義務等，以及有關單位可以依法進行資料調取等，並透過政府、業者、非營利組織等多方利害關係人共同參與治理機制，如「iWIN」網路內容防護機構，進一步處理不實、有害的內容。

    真理大學資工系助理教授蘇維宗分析，社群平台創建帳號、設群組門檻不高，歹徒也都知道要利用人頭，以迂迴的方式建立帳號，規避懷疑，而且即便內容下架後，很快又可以建立新帳號或群組，平台業者要如何區別是真是假，也極為不容易。

    對於社群可以努力的方向，蘇維宗認為，目前社群平台大多都有如廣告行為、仇恨言論等特殊內容的回報機制，假使平台端能對這些回報資訊做更積極處理，進而影響其排序、傳播程度，或許能部分遏止詐騙的猖獗。

    學者︰跨部會設第三方查核單位

    至於政府部分，蘇維宗認為可透過跨部會聯合方式，與平台建立溝通管道、成立第三方查核單位，或者是檢舉平台，讓詐騙內容第一時間被查證，進而再廣為宣導，防止民眾再掉入陷阱。而民眾本身看到這類投資訊息，一定要先心存懷疑，並且透過搜尋引擎，先初步查詢可信度。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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