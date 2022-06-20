自由日日shoot》冒名人投資、誘圓富翁夢⋯今年前5月詐11億 臉書 LINE占六成

防冒用名人肖像投資詐騙

2022/06/20 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕財信傳媒董事長謝金河近期又遭「假投資」詐騙集團盜用名義行騙，這類盜用「名人肖像」名義行騙手法，為近年來猖獗的各類假投資詐騙型態之一。尤其，歹徒看準臉書及LINE等網路社群平台幾不設防，成為放置投資詐騙陷阱的最大管道；刑事局統計發現，各類假投資詐騙，今年一至五月發生高達兩千四百一十四件，財損高達近十一億元，當中透過臉書、LINE社群網路管道散布，約占六成左右，比例非常高。

連結就上鉤 今年逾兩千四百件

刑事局表示，詐團為取信民眾，冒用知名人士名義，並假冒媒體電子報網頁，刊登加密貨幣、虛擬貨幣等新聞內容，聲稱該名人透過「加密貨幣自動交易程式」累積財富，並誆稱一般人三到四個月內，透過該程式可變成百萬富翁。

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這類理財投資假訊息與假新聞網頁連結，透過臉書、LINE社群網路管道散布，只要民眾好奇主動點入連結，並加以詢問，便會有自稱理財專員的人出現搭訕，歹徒抓準民眾短期回收高額利潤的投機心態，再架設假投資平台，誘使民眾匯款操作，並製作不實的獲利圖表，讓民眾誤以為真的賺到錢。

起初，詐團會先讓受害人順利出金（指領出獲利），以放長線釣大魚，等民眾投入大額款項，想要出金時，便以操作錯誤、涉及洗錢、需升級VIP會員等理由拖延，最後斷訊失聯。

機房設境外 黑幫介入操控

歹徒的話務機房大都設置於境外，規避查緝，而在國內負責提領贓款的車手與轉帳洗錢水房，則因抽成豐厚，有愈來愈多黑幫分子介入，在幕後負責組織與操控。

遭盜用的名人肖像非常多，包括總統蔡英文、內政部長徐國勇、前總統馬英九、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台積電創辦人張忠謀、鴻海創辦人郭台銘、富邦集團董事長蔡明忠、國泰金控董事長蔡宏圖、國泰金投資長程淑芬及財信傳媒董事長謝金河，甚至許多股市投資顧問、理財專家、藝人等都受害。

刑事局表示，今年五月至今，詐團分別在臉書、LINE，盜用郭台銘、謝金河、程淑芬肖像，刊登相關投資廣告、假新聞頁面，分別有三人、三人與一人上當報案，被詐財損分別為卅五多萬元、一千一百多萬元與八十多萬元，全案正由警方偵辦中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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