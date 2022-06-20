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    自由日日shoot》機器人先把關 廣告、詐騙傻傻分不清

    防冒用名人肖像投資詐騙

    防冒用名人肖像投資詐騙

    2022/06/20 05:30

    刑事資安專家︰籲從法制面修法 破除灰色地帶

    〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團不法利用「名人肖像」，在通訊軟體、社群網站刊登「假投資廣告」，吸引民眾點擊來行騙。外傳這些平台都是以「AI程式」來自動受理、刊登廣告，因此難以控管？對此，刑事資安專家指出，其實大多數平台還是有進行廣告審查，但廣告量龐大，第一關幾乎都是由「AI」審查把關，因此難免出現漏洞。

    這名刑事資安專家指出，現行要在這些社群平台、通訊軟體上刊登廣告，首先廣告主要準備好廣告內容，再選擇廣告受眾的年齡、偏好項目、居住地等項目以達到「精準投放」的目標。

    現今廣告量相當龐大，許多平台為了審查廣告，第一關都會由「AI程式」來把關，若程式判讀出來有問題、或有民眾檢舉等情況，才會由人工進行第二關審查。

    不過現今用來審查廣告的「AI程式」還相當「年輕」，尚處於學習階段，許多有問題的廣告，不一定能夠在第一時間審查出來。像是較為人知悉的案例，就是目前AI程式已經可以藉由判斷廣告圖片中的膚色比例，若高於一定數值，則可能被判定為色情廣告。

    不過，近來投資詐騙盛行，詐騙集團紛紛盜用謝金河、楊應超等財經專家的圖片做成廣告以取信民眾，這些廣告在第一時間接受AI程式審查時，AI程式可能會判定全數過關。因為這些人都是名人、平時也常接受各大媒體訪問，網路上也有許多相關圖文、談論投資理財的內容，因此AI程式第一時間無法判別是否有問題。

    平台在台無據點 難促撤問題廣告

    這名刑事資安專家還說，以現行的情況而言，只能呼籲政府從法制面修法著手，或是進一步要求平台業者優化審查廣告的AI程式。因為許多平台在台灣幾乎沒有據點，司法或警政機關很難在第一時間，要求他們撤除有問題的廣告，再加上也不可能要求平台業者無限量增加人力來審查廣告，目前確實出現「灰色地帶」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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