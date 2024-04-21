好熱！嘉義縣衝破35度 雜草火警頻傳

嘉166縣道竹崎游泳池往民雄方向路段發生火警。（民眾提供）

2024/04/21 13:30

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〔記者王善嬿／嘉義報導〕近日天氣炎熱，嘉縣今中午12點在大林鎮、民雄鄉出現超過攝氏35度高溫，天乾物燥，嘉縣消防局20、21日接獲雜草火警超過10起，讓消防人員疲於奔命；今中午12點半左右，嘉義縣竹崎鄉往民雄鄉要道166縣道旁發生火警，火勢猛烈，消防人員正拉水線全力灌救。

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嘉縣消防局今中午12點32分獲報，嘉166縣道竹崎游泳池往民雄鄉方向路段旁，發生雜草火警，近日天乾物燥，火苗點燃一發不可收拾，民眾用手機錄下大火燃燒畫面，影片中民眾大喊「樹木著火」、「火燒山」、「叫不到消防車、燒光光」等，令人怵目驚心。

縣消防局表示，受高溫天候影響，再加上連日未降雨，今天上午10點至下午1點共發生8起火警，其中7起為雜草火警，分別發生在竹崎鄉、民雄鄉、中埔鄉等地，且11點至下午1點間，竹崎鄉就連續接獲3起雜草火警，分別在內埔村、桃源村、竹崎往民雄的166縣道路旁等處，大部分發生在山區田野間。

目前嘉義縣消防局針對民雄鄉松山村、166縣道竹崎鄉往民雄方向旁雜草火警進行撲滅，民雄鄉火警出動民雄分隊、新港分隊、大林分隊等5個分隊，計5車10人；竹崎鄉雜草火警出動竹崎分隊、番路分隊、梅山分隊等5個分隊，計6車12人。

民眾拍到路旁樹林燃起熊熊大火。（民眾提供）

嘉166縣道竹崎民雄路段今中午發生火警。（民眾提供）

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