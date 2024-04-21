假戶政及假警察騙個資再現！ 竹市籲民眾小心防範

假戶政及假警察人員騙個資再現！竹市府呼籲民眾小心防範！（圖由市府提供）

2024/04/21 12:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府近期接獲民眾反映，有自稱市府民政處戶籍科承辦人或警察人員，致電家中要求民眾配合進行身家財產及金融機構帳戶調查。市府提醒民眾，諸如此類假借公務機關名義，去電要求提供個資者皆為詐騙，請勿依指示操作或提供個人資料，接獲此類電話應立即掛斷，並撥打反詐騙諮詢專線165檢舉。

警察局長邱紹洲表示，詐騙集團以假冒公務機關身分騙取民眾信任，進而利用民眾當下緊張的心情，指示匯款、交付財物或提供身家金融資料，民眾接獲此類電話，一定要保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問，也可親赴附近派出所尋求協助。

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民政處長施淑婷表示，近期民眾反映接獲以戶政人員名義要求核對姓名、身分證字號乃至個人金融資料，民眾險遭詐騙話術套取個資，提醒民眾，戶政科及戶政事務所不會以電話、簡訊確認或索取民眾個人資料，切勿依照電話指示操作；遇到陌生來電時，可直接向戶政事務所洽詢，或撥打反詐騙165專線，透過正規管道查證並請求協助，避免落入詐騙圈套。

警察局表示，為遏止詐騙風氣，立法院於112年6月完成《刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》等打詐五法修法及公布；其中修正刑法第339-4條，冒用政府機關或公務員名義、三人以上、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布及使用電腦合成或其他科技方法，製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法而犯詐欺罪，可處1年以上7年以下有期徒刑，未遂犯亦罰之。

警察局呼籲，「冒用政府機關或公務員名義」行使詐術為加重詐欺罪，切勿以身試法。也提醒民眾，政府機關不會以電話進行身家財產及金融機構帳戶調查，民眾謹記「一聽、二掛、三查證」防詐騙三步驟口訣，千萬不能任意提供個人重要資料及帳戶資訊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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