司法話題》正妹控閨房被偷窺 法界：確有爭議

長髮正妹發覺鄰居裝監 視器，鏡頭對著她家， 嚇得拉上窗簾。 （記者王捷攝）

2022/03/31 05:30

鄰居在自家窗內裝監視器 鏡頭對準她家

〔記者王捷／台南報導〕住在台南市南區的一名上班族女子，三個月前搬家租住一間套房，最近突然發現對面鄰居家的窗戶內設置監視器，鏡頭直接對著她家，因其套房陽台與對面鄰居家窗戶距離僅三公尺，讓她覺得視器根本是在監視她、疑似偷拍她，非常擔心常在家裡「穿少少」、有時窗簾也未拉緊的她，會有隱私畫面外洩危機，警方獲報派員前往制約鄰居，對方強調裝監視器單純是為了防竊，拒絕警方入屋。法界人士認為，雖然陽台屬半公開空間，不構成妨害秘密，但如果鏡頭對著屋內拍攝，可能有爭議。

若只拍陽台 難構成妨害秘密

這名二十多歲、從事大夜班工作的女子說，鄰居家很少開燈，她則是晚上出門上班、白天返家，作息與一般人不同，直到本月二十八日下午去陽台晾曬私密衣物時，發覺鄰居家有動靜，進而發覺疑有一個鏡頭對著她，她嚇得逃回房間、拉上窗簾。

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鄰辯為防竊 拒警入屋

隔天她仔細從窗戶望過去，發覺一具監視器裝在鄰居窗戶內，鏡頭直接對著她家，她驚覺監視器可能安裝許久，氣得拍下監視器照片，尋求警方協助。警方派員到鄰居家，鄰居解釋安裝監視器，單純是為了防竊。

警方詢問可否入屋查看一下，同時可以對防竊提出一些建議，鄰居明確拒絕，表示警方無搜索票，不能入屋，不過同意將監視器撤除。

女搬來三月 擔心已被偷拍

女子非常擔心過去這一段時間以來，可能已成為偷拍受害人，但如果去找鄰居理論，鄰居絕無可能交出影片；警方說，若對方只是在自己家裡裝監視器，恐難以構成妨害秘密罪。女子暫時保留告訴權，警方則說會再研究法令，看有無嚇阻類似可能出現偷拍的行為。

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