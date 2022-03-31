司法話題》若鏡頭對屋內 律師︰提證據交檢警

長髮正妹發覺鄰居裝監 視器，鏡頭對著她家， 嚇得拉上窗簾。 （記者王捷攝）

2022/03/31 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市一名上班族女子的租處，對面鄰居在自己屋內安裝監視器、鏡頭對準她家陽台，距離不到三公尺。律師洪明憲認為，雖然鄰居有合理的辯解，但架設攝影機在窗邊，又直接對著女子家的陽台，鏡頭甚至可以拍進屋內狀況，此與一般架設監視器防竊的觀念不同，應可以列為證據，交由司法檢審機關認定是否有妨害秘密的疑慮。

律師林仲豪說，陽台在實務上被認定是半公開的範圍，但有個案例是，某戶鄰居因吵架，在鄰居自家門口架了攝影機，雖然攝影機是架在公開場所，但因為可以拍到對方屋內情況，所以被認定是攝錄鄰居家裡非公開的活動；此外，屋內是隱私的核心，如果鏡頭是對著出入的門口、窗戶，可以拍到屋內狀況，仍然有爭議。

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刑法妨害秘密罪的構成要件，是無故用工具或設備，窺視、竊聽他人非公開的活動、言論、談話或身體隱私部位。警方在實務上查獲的偷拍案，雖多數發生在公眾場所，但因為拍攝諸如他人裙底風光等，屬於身體隱私部位，所以構成妨害秘密。

另一方面，警方也遇過不少民眾報案，有人在公開場合偷拍他人的腳、背影等，因為背影與腳不是私密部位，又在公共場所拍照，因此難以構成妨害秘密罪。

警方指出，接獲本案女子求助之後，派員向她對面的鄰居制約，但鄰居住家內部也是隱私，屋主不同意警方入內，警方也沒轍，難以介入，但會以本案為例，研究有無更適切的處理方式。

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