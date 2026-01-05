獨家》中共軍演期間聚餐管碧玲遭造謠狂罵 官員：國台辦背後操作

海委會主委管碧玲（右）及副主委兼海巡署長張忠龍（左）。（資料照）

海委會主委管碧玲被爆料去年12月31日中午於中共軍演期間，偕多名海巡官員至高雄婚宴會館餐敘。據透露，此事背後有中國國台辦在操作，為了罵管碧玲，有媒體造謠兩件事，聲稱「幕僚建議緩辦、管堅持辦」及「中國12月30日宣布繼續軍演」。

熟稔兩岸情勢的官員今日指出，海巡署這次被針對性修理背後是國台辦在操作。去年12月9日國台辦首先透過管道指控，12月20日國台辦再公開威嚇，宣稱「台澎金馬都是中國的一部分，根本不存在禁止、限制水域。正告民進黨當局，正視兩岸漁民在傳統漁場共同作業的歷史和客觀事實，停止無端抓扣，甚至採取危險粗暴方式對待大陸漁民，否則必須承擔一切後果」。

請繼續往下閱讀...

官員指出，12月22日有人爆料，稱白邦廷2024年中進入海委會擔任專門委員，年薪至少百萬元。接著是洗白毀壞台澎海纜案「宏泰58」貨輪，宣稱台籍人士幕後操控走私，然後是這次的爆料。

官員提及，為了攻擊管碧玲，媒體更造謠兩件事：一、「幕僚建議緩辦、管堅持辦」。二、「中國12月30日宣布繼續軍演」。兩個造謠兩個抹黑，把軍演實質結束第二天講成還在軍演中，把公務行程類比成薛香川的私人宴飲，用造謠、用抹黑等方式，都是認知作戰的規格。

另外，當天出席惜別宴的海委會副主委兼海巡署長張忠龍今天在立法院受訪表示，主委管碧玲治軍一向嚴謹，非常體恤部署。12月30日晚上9時30分整體評估，中國海警船跟軍艦在30日軍演晚間6點，都已經離開我方限制水域，所以晚上9點半才建議主委隔天繼續進行會議，是公務行程一部分，並無飲宴或喝酒、唱歌。

張忠龍強調，海巡是專業團隊，經評估的結果都是正確的，所有的海警船都在海巡和國軍的掌握之中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法