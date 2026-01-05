為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    NIKE成最大贏家？售價破8千 馬杜羅俘虜全套裝大熱銷

    2026/01/05 13:13 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普公布首張逮捕馬杜羅的照片，其身上身穿全套運動大廠耐吉服裝，意外引發熱銷，官網上多款尺寸已經完售。（合成圖）

    美國總統川普公布首張逮捕馬杜羅的照片，其身上身穿全套運動大廠耐吉服裝，意外引發熱銷，官網上多款尺寸已經完售。（合成圖）

    美軍3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，美國總統川普公布首張逮捕馬杜羅的照片，其身上身穿全套運動大廠耐吉（Nike）服裝，意外引發熱潮，同款服裝大熱銷，官網上多款尺寸已經完售。

    美國總統川普在美軍執行閃電攻委後，公布首張逮捕馬杜羅的照片，當時馬杜羅已經被銬上手銬，矇眼、戴上抗噪耳機被移送至「硫磺島號」軍艦上，而他身上所穿的耐吉灰色運動服引起討論。

    該衣服為NIKE旗下的「Tech Fleece Sweatsuit」，這款運動服主打科技材質，具備保暖、透氣與快乾特性，常被視為居家或休閒穿搭單品，上衣官網售價140美元（約新台幣4393元）、褲子120美元（約新台幣3766元）。

    同款服裝大熱銷，官網上多款尺寸已經完售，網友戲稱耐吉成為這波行動最大贏家，還有人喊話應該將這顏色款式改叫「馬杜羅灰」（Maduro grey）。

    圖
    圖
