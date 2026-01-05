東華男大生騎車出遊撞中橫護欄！墜落邊坡命危

台八線中橫公路179公里靠近花蓮太魯閣溪畔路段，今早發生一起車禍，男大生命危。（民眾提供）

中橫公路台8線179公里處、太魯閣溪畔路段，今早發生一起嚴重車禍，在花蓮就讀東華大學的19歲陳姓男子與同學一行6人，想要到合歡山武嶺出遊，上午10點多陳男騎機車疑似過彎失控自撞路邊護欄後，人墜落邊坡，消防人員到場後垂降到約10公尺深邊坡把人拉上來，但已無生命跡象，目前送醫院搶救，肇事原因尚待警方調查釐清。

警方初步調查，陳姓男子騎著普通重型機車SYM DRG BT 158，沿中橫公路台8線東往西行駛，今早10點5分行經179公里彎道時，疑似過彎失控，陳男自撞路邊護欄後，人摔落到道路邊坡下約10公尺深，機車則橫躺在道路中央，車頭車身都撞爛，零件散落一地，肇事原因尚待警方調查釐清。

消防人員獲報後，出動吊掛器材車，利用吊籃把傷者從山谷邊坡吊掛上路面，陳姓男大生被救起時已無生命跡象。據了解，陳姓男大生和大學同學相約共6人出遊，早上8點多從東華大學出發，沿著中橫太魯閣要到武嶺玩，機車隊間因彼此保持安全距離，後方車輛過彎後，就看到機車橫躺在路中，沒有看到事故發生過程。

東華大學校長徐輝明說，陳姓同學是光電系學生，大學二年級，已通知學生家長，家長已經在趕往花蓮的路上，預計下午2點會到慈濟醫院，學校已經請校安人員幫忙，提供一切必要的協助。

