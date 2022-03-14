曾放遺體傳靈異事件／槍械室放大悲咒 安撫亡靈

警政單位的關公像，不能隨意移動。（記者吳昇儒攝）

2022/03/14 05:30

〔記者鄭景議、吳昇儒、陳恩惠／專題報導〕警界除了都市傳說外，很多地方也都有傳出一些靈異事件，資深員警也會用非科學的方式排解。北市松山派出所曾於九二一大地震，作為東星大樓倒塌案的搜救指揮中心，死者遺體被暫存放在松山所槍械室，事件過後卻傳出不少靈異事件，包括有同仁遭證物莫名砸傷，直至在槍械室播放大悲咒，情況才改善。

北市警局的警察同仁指出，東星大樓倒塌造成八十七死慘劇，當時派出所槍械室及區公所，被當作暫放遺體的處所，事後傳出有民眾在所內看見不乾淨的東西，不時聽聞發生靈異事件；後來一名對陰陽學頗有研究的市警局高階警官，請同仁在槍械室每天晚上都播放大悲咒，直至東星大樓改建後又過數年，某任所長認為已經功德圓滿，才在數年前停掉。

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犯嫌見神像 配合辦案

此外，常有犯嫌看到辦公處所的觀音、關公等神像，態度馬上轉變並願意配合辦案。北市某資深刑事小隊長指出，因篤信民間信仰，辦公桌前放滿菩薩等神像，曾經在處理竊盜案時，不管出示多少證據，犯嫌都否認犯案，直到見到菩薩雕像，頓時懺悔並坦承犯案，還跪在菩薩前接受小隊長偵訊。

基隆也有一名刑警在協尋失蹤人口時，突然接到通知指出，岸邊發現一具浮屍，掛掉電話後，本想先去處理其他案件，卻發現手臂突然出現一圈瘀青，疑似遭人抓傷，便在心中默念，「我會先去岸邊幫你處理」，沒想到手臂的瘀青馬上淡化消失，現場還有多人見證，令人嘖嘖稱奇。

劉邦友血案後 官邸改建警局

而一九九六年，桃園縣長劉邦友官邸血案發生後，官邸靈異傳聞不斷，最後縣府將官邸改建為桃園縣警局第二辦公大樓，並於二○○八年落成，時任警政署長侯友宜特別在一樓原警衛室的凶案現場處，擺放關公像坐鎮。儘管如此，警政大樓仍傳出電梯常在半夜無故啟動，不是卡住就是忽上忽下，讓官警深夜寧可改走樓梯。

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