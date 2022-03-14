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    資深警︰做好本分才重要

    派出所前的紅色燈泡，被員警稱為光明燈，要開著保持明亮。（記者吳昇儒攝）

    派出所前的紅色燈泡，被員警稱為光明燈，要開著保持明亮。（記者吳昇儒攝）

    2022/03/14 05:30

    〔記者鄭景議、姚岳宏／台北報導〕警界有不少都市傳說，是藉由學長、學弟制，一路傳承下來。一名資深陳姓警官則認為，大部分的都市傳說都是巧合，主要是因為人對負面的印象記憶較為深刻，加上穿鑿附會，才會產生那麼多的都市傳說；例如放綠色乖乖在值班台，也是近幾年的新傳說，建議學弟們不用太在意傳說問題，做好自己本分才是最重要的。

    陳警官指出，派出所外的燈泡用久了也會故障，難不成每次故障都會發生案件？這種傳說參考就好，無須刻意放在心上；很多時候都是在大家閒聊之餘，聊到值班時印象較深的狀況，通常都是一些特殊的負面狀況，譬如案件爆增、特別怪的案例，多次累積下來才會出現那麼多警界傳說，實際上若去做統計，恐怕很難比較是否有差異。

    但也有警員認為，很多事情寧可信其有不可信其無，硬要拿出科學根據，可能比較困難，只能說照著做，在心靈上比較安穩踏實；不過學長們既然有特別交代哪些事情該做，哪些事情不要做，一定都有原因，只要不違法、不影響日常生活，能讓自己值班時更順利平安，尊重一下習俗或是習慣也無不妥。

    警政署︰不與勤務紀律相牴觸 都尊重

    警政署表示，各職場均有其歷史文化、時空背景、職業特性相關的迷信、禁忌或不成文規定，只要不與現有相關執勤業務規定或紀律相牴觸，都表示尊重。

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