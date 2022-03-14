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    各地警禁忌和法寶／警界8大傳說 辦案如神助

    警界8大都市傳說

    警界8大都市傳說

    2022/03/14 05:30

    〔記者吳昇儒、鄭景議、黃良傑／專題報導〕警察面對犯罪手法日益翻新，雖以科學辦案打擊犯罪，不過對於民俗及衍生的禁忌，一般都以誠敬的心態面對，警界私底下還流傳著八大都市傳說，像新任主管要到管區拜土地公，近期基隆市警局所長調動，一名所長剛拜完土地公，就破了大麻栽植場，讓員警嘖嘖稱奇。許多時候的巧合，讓人感到不可思議，但警察辦案要面對未知變數，因此寧可信其有，以完成維護社會治安重責。

    新所長拜完土地公 破獲大麻栽植場

    劉姓資深警官說，常聽見的傳說，就是派出所前的紅色燈泡，一定要維持發光，讓民眾找到報案的地方，有安定人心作用，只要燈泡出狀況，派出所就會發生詭異大案。

    近年來，年輕警察間還有綠色乖乖傳說，只要在值班台擺上綠色乖乖，就能夠降低案件數。

    值班台擺乖乖 不能吃花生、鳳梨

    還有新上任所長要去拜轄區的土地公，只要誠心祭拜，就算不能破大案，也能維護地方治安。基隆市警察局百福派出所的所長羅軒偉，日前到派出所報到後，就到轄區內所有的土地公廟拜拜，兩天後就破獲大麻栽植場。

    王姓資深刑事警官說，刑事單位也有都市傳說，如新任偵查佐易有「新手運」，會遇到特殊刑事案件；或是刑警隊長辦公室不能關燈，一關燈就會有一大堆刑案跑出來。

    還有值班的時候，千萬不要吃花生，因為「花生」音類「發生」，很容易就會有接不完的案件。而鳳梨台語諧音「旺來」，也被列為禁忌食品。

    此外，值班台的座位嚴禁一般民眾坐，而值班桌也忌諱有人坐上去或敲打，另外，辦公室內擺放的關公神像、菩薩不能隨意移動，犯忌就會大小案接不完。

    最忌諱值班說「今天真閒沒案件」

    還有，最忌諱值班時說「今天真閒，都沒案件」等字眼，新北就曾有一名剛分發的分隊長說出「今天沒案子真無聊」，結果當天報驗案件報不停，陸續接到四、五起死亡案件，讓鑑識人員採證到連吃飯的時間都沒有。

    除了警界八大都市傳說，各地的警方也有不同的禁忌和加持「法寶」，為的都是能順利破案及人員平安。

    羅漢松加持 代表「輕鬆」破案

    高市警三民二分局大門外種有兩棵「羅漢松」，歷任分局長官運都不錯，除了「羅漢松」加持外，一些山區分局偵查隊員會種植「青松」小盆栽，同樣代表「輕鬆」破案，希望冥冥中能突破案情，效果如何見仁見智，但多數偵查員認為「寧可信其有」。

    除了希望辦案輕鬆，官警還希望卡關刑案能「浮」現契機、破案「容」易，因此，老刑警會在自己的桌上種養植物「芙蓉」。

    在禁忌上，全國警方大同小異，民俗「白腳蹄」有不吉利意涵，老刑警率隊攻堅、辦案，有時會瞄一下年輕偵查佐的鞋底，是否為「白色」，幸好現在的球鞋絕大部分都是「黑膠」。

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