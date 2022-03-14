婦遭毒蟲殺害託夢 通靈神探破案

退休的警官陳恆正有「通靈神探」稱號。 （資料照）

2022/03/14 05:30

警官陳恆正緝毒 死者女兒伸冤

〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕雲林縣黃姓婦人十多年前目擊毒品交易，慘遭毒蟲洪孟延殺害，案情陷入膠著，去年才從刑事局退休的警官陳恆正，當年時任刑事局偵六大隊四隊副隊長的他到雲林查毒，巧遇死者女兒伸冤，死者還向陳員託夢指引方向，查出洪男殺人，另有靈異體質的陳員，也曾破獲已故新加坡富商遭誘騙假結婚爭奪家產案等重大刑案，被稱為「通靈神探」。

二○○六年一月十四日上午，七十八歲黃姓婦人被發現身中數刀陳屍堤防下，警方過濾監視影帶，發現案發時一男子騎機車離去，但因影像不清晰，案情陷入膠著，四年後，在刑事局局本部任職的警官陳恆正南下雲林辦案，剛好到黃婦家所開的餐廳吃飯，得知這起命案。

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當年十月，陳調任刑事局偵六大隊四隊副隊長，到雲林緝毒，又巧遇黃婦女兒陳情，陳發現有毒品人口也提及此案，他調出四年前卷宗，當晚就夢見關老爺帶同黃婦託夢。

黃婦說：「告訴我的家人，不用四處找宮廟，找你即可」，還指示他去找一位綽號叫「阿寶」的男子，阿寶供出國中同學洪孟延涉嫌重大，警到洪住處搜索，發現多張洪抄寫迴向死者的心經，洪坦承買毒時，因藥頭未到煩躁，與剛好經過的死者發生口角，死者用台語罵他：「猴死囝仔，少年郎不學好！」才衝動殺人。

破已故富商遭騙假結婚奪產案

陳說：「可能是死者死不瞑目才一再託夢！」另當年新加坡籍潘姓富商，和台籍黃姓女子登記結婚十八天後病逝，黃赴新加坡爭上億遺產，還詐領百萬醫療費，陳又接到託夢，逮黃女等法辦，陳說他夢見一名長者跪在他辦公室門口，哭訴：「害阮的人是一男一女。」一週後，他收到卷宗，見到潘的相片就是夢中的長者。

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