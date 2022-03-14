醫師：宣洩情緒找出口 勿迷信

高雄市警局刑警大隊擺「羅漢 松」盆栽，意味「輕鬆」破大 案。 （記者黃良傑攝）

2022/03/14 05:30

〔記者吳昇儒／專題報導〕各行各業都有一些都市傳說，譬如警察不能吃鳳梨、醫護人員不能吃芋圓等。有人說是經驗傳承，深信不疑，也有人認為是巧合。不過精神科醫師陳枻志指出，當人遇到煩躁、不順心的事，就找一些習俗傳統說法，作為是負面情緒的宣洩出口，久而久之，口耳相傳下來，就成了一種都市傳說。

陳枻志醫師表示，當人遇到不愉快的事情，會想找一個目標物宣洩負面情緒，若對著人罵，事後可能會嚴重影響彼此間的關係；此時就得找個理由或藉口，罵某樣不具個人色彩的特定物品，且為它找一些挨罵的理由。

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譬如說，急診室內人手不足時，一直有救護車送患者進來，剛好看到桌上有芋圓，而芋圓的台語發音，與救護車送急診患者到院時的警報聲相似，就會讓人把負面情緒轉到芋圓身上，若是又遇到類似狀況，且桌上又有芋圓的時候，大家就會說是芋圓「害的」，一直流傳下來，就變成急診室內不能吃芋圓的都市傳說。

同理而論，警方不能吃鳳梨 （太旺）、花生（發生）及主管辦公室內的燈不能關等都市傳說，都可能是透過這種方式傳承下來，把吃鳳梨旺旺來、好事會發（花）生等常見的習俗、傳統，轉變成都市傳說。此外，像拜轄區土地公會破案的都市傳說，可能就是不拜會辦案不順的都市傳說延伸，變成有拜拜就有保佑。

陳醫師說，這種行為其實對於負面情緒宣洩而言，是一種好現象，讓飽受壓力的身心靈，有宣洩的出口，但也呼籲大家不要過度迷信。

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