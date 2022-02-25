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    首頁　>　社會

    中國限制9成船舶訊號 運毒船大海中順勢隱身

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    2022/02/25 05:30

    〔社會新聞中心調查組／台北報導〕中國自去年十一月一日實施「個人信息保護法」後，有關發送供國際參考的航運、航海AIS訊號資訊，直跌下降近百分之九十。中國資訊的不透明，除造成全球航運界的「資訊困擾」，也意外讓從事海上犯罪的不法集團有機可趁。

    AIS（Automatic Identification System)，是船舶導航設備的自動識別系統，能在電子海圖上顯示所有船舶可視化的航向、航線、航名等信息。同時，AIS採用船舶全球唯一編碼制（MMSI），可用來作為識別手段；每一船舶從開始建造到解體，都有一個全球唯一的MMSI碼，換言之，AIS等同一個人一生的曾走過而留下的人生路徑。

    AIS可自動通報

    中國要求批准才能傳外國

    我方資深緝毒幹員表示，中國「個人信息保護法」實施後，從中國發送AIS訊號的船隻數量，下降近百分之九十，而中國國安部門指示部分AIS訊號收發器，從中國海岸線的站點上拆除，能留下的收發器都是由「合格方」所架設。

    深究此法條，中國政府是要求處理數據的境內企業，在讓相關資訊離開中國領土前，必須取得中國政府批准，反映出中國當局擔心這些數據會落入外國政府之手，卻也為全球供應訊息鏈帶來嚴重難題。

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