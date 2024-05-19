台灣省城隍廟跨海行善 攜手金門浯島城隍廟捐800萬助購化學消防車

浯島城隍遷治344週年，金門縣長陳福海（中）率縣府團隊前往城隍廟祈福。（記者吳正庭攝）

2024/05/19 16:24

〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人台北市台灣省城隍廟跨海金門行善，今天捐出600萬元，加上金門縣浯島城隍廟200萬元，再結合縣府自籌500萬元，共1300萬元作為採購化學消防車經費，為保護金門金雞母「金門酒廠」再添生力軍。

縣消防局指出，台灣省城隍廟董事長蕭中川有感於金門籌措資金不易，此行抵金除率領台灣省城隍廟成員跨海參加金門迎城隍慶典，也在金門浯島城隍廟管理委員會主委黃耀芸、總幹事張克全穿針引線下，促成這項聯合捐贈義舉。

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捐贈儀式於金城鎮浯島城隍廟前廣場舉行，縣長陳福海、楊耀芸、蕭中川、全國城隍廟聯誼總會暨台灣各縣市城隍廟代表等也跨海出席，縣消防局局長呂英華率代理副局長陳國瑋、秘書林俊等人到場見證。

陳福海說，提升救災資源與品質一直是金門要強化的目標，但政府預算有限，有賴民間熱心團體與善心人士挹注資源，以彌補公共服務設備的不足，也期盼台灣省城隍廟、金門浯島城隍廟的義舉，能達到拋磚引玉的效果，讓台灣省各縣市城隍爺無遠弗屆的菩薩心能普照金門，協助提升金門的救災能量。

縣消防局表示，目前地區有2輛化學消防車，其中1輛已面臨汰換；此次捐贈經費將採購的化學消防車，未來可針對金門3座酒廠、3座發電廠及其他4處儲存公共危險物品的列管場所及車輛火警事故等，提供更多的保障。

台灣省城隍廟董事長蕭中川（中）有感於金門籌措資金不易，此行抵金除率團參加金門迎城隍慶典，也代表省城隍廟捐贈六百萬元協助金門採購化學消防車。（記者吳正庭攝）

台灣省城隍廟董事長蕭中川（左六）有感於金門籌措資金不易，率團捐贈600萬元給金門縣採購化學消防車，由金門縣長陳福海（左七）代表接受。（記者吳正庭攝）

金門縣城隍廟管理委員會主委楊耀芸（左三）代表管委會捐贈200萬元給金門縣消防局，由金門縣長陳福海（右五）、金門縣消防局長呂英華（右三）代表接受。（記者吳正庭攝）

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