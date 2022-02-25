竹聯幫成亞洲大毒梟／中國供貨 台灣轉運

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2022/02/25 05:30

〔社會新聞中心調查組／台北報導〕號稱國內第一大幫派的竹聯幫，不少堂口已從早期的地方圍事、經營賭場或暴力討債等犯罪模式，走向「國際化」，不僅觸角已至跨國詐欺集團、博弈與匯兌洗錢，也在泰緬「金三角」毒品輸出方面，成為居中安排聯繫的核心角色。我方已鎖定多名要角，一旦出現在我國司法主權可掌控地區或透過國際合作，即收網抓人。

竹聯平堂、靜安會 多名要角涉毒

「金三角」的毒品輸出，主力之一是竹聯幫的平堂、靜安會分子，他們協調來中、台的幕後金主共同集資，並安排中大型遠洋船隻運毒出海，待抵達太平洋國際公海後，向中國毒梟「母船」發送暗號接頭，每一筆交易動輒都是上百塊海洛因磚，淨重達數百公斤左右。

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這些在幕後安排和籌劃的台灣幫派分子，居中完成議定各方買賣和接應過程後，即潛往中國沿海地區藏匿，他會在每一筆塵埃落定，毒品穩妥抵達目的地後，經過一段時間才可能返台。

母子船不好定位 只能靠岸再搜

警方曾協調海巡署協助定位，或是調取台灣船隻所行駛的相關經緯度，但都因技術面難度過高，無法取得「母、子船」間連繫的相關訊息，最後只能在船隻返港後，展開清艙搜查。

憑撕一半鈔票 江湖比對後交易

警方在逮獲的台籍嫌犯及船主口供中，證實目前國際公海上，存在著重大毒梟犯罪事證，而中國「母船」與台灣「子船」交易時，雙方會各持早已撕存一半的新台幣百元鈔，經過「比對」吻合後，才會交易。

台美都在毒害幅圓 聯手追毒網

母船既是接貨、也是出貨中心，將來自金三角的毒品轉運至美、澳、日或我國境內，因為台、美都在毒害幅圓內，這也是美國緝毒署與我方合作，追緝太平洋公海上母船的原因之一。

近年我方破獲的海上毒品闖關大案，包括二○一九年有竹聯幫背景的販毒集團，吸納台東警蘭嶼分駐所長李哲銘，透過海釣船以「船對船」方式接運八百一十二公斤安非他命入境。

警方去年在宜蘭外海破獲逾七百公斤安非他命，查出也是竹聯幫平堂、靜安會幕後操控，顯示竹聯幫涉足的販毒規模和危害度，已不容小覷。

此外，台灣另一知名大毒梟林孝道，二○一九年與緬甸毒梟合作，在公海接運三百塊海洛因磚，但運毒船開到小琉球外海，轉由舢舨接運時，毒品因風浪大落海，毒品漂流到台東岸邊被發現，後來循線查獲林嫌。

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