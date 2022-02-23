自由日日shoot》屏警海上緝毒 「豬隊友」攔檢 丟包K毒漂16天 找回384公斤

三百八十四公斤的毒品用茶葉包裝，警方荷槍戒護。（記者葉永騫攝）

2022/02/23 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕由金主吳坤翰組成的毒品走私集團，打算以漁筏在海上交易四百八十公斤的K他命毒品，並從恆春搶灘上岸，屏東檢方掌握情資，準備上岸抓人一網成擒，未料運毒漁筏回程途中，遇到友軍「亂入」，海巡隊突然登船檢查，嚇得嫌犯把毒品丟包大海，「豬隊友」突如其來的舉動，不僅讓相關證物石沉大海，增加查緝難度，丟包的毒品也在海上漂流，十六天後才在滿州鄉海邊被找到，不過只剩三百八十四公斤，讓承辦的檢方頗有微詞；涉案的吳坤翰等十名嫌犯移送後，屏東地院裁准羈押禁見。

海巡突然登船檢查 嫌犯將毒拋海

屏東檢警組成專案小組追查海上運毒案，專案小組表示，這個集團分成三層，由金主吳坤翰出錢，劉君念負責仲介找人馬，再由當地的潘榮富，指揮吳姓、蔡姓等手下，成員共十人，再和綽號俊傑、小伍等人（在逃）組成毒品走私集團。

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去年九月二十一日，吳、蔡負責海上接運毒品，其他五人在岸邊待命，負責陸上搬運及交付毒品，當吳駕駛漁筏搭載蔡由後壁湖漁港出海，至距離海岸卅五海里處，透過不明的貨船交付第三級毒品K他命四百八十公斤後，漁筏立即火速返航。

不料，在鵝鑾鼻外海二海里處遇到海巡隊登船檢查，吳、蔡兩人情急下，將漁筏上的K他命毒品包裹丟到海上，想等到登檢完後再尋回，沒想到天候不佳，加上海流變化，毒品不知漂流到那裡，兩人只好將漁筏駛回後壁湖漁港，兩人隨即被專案小組人員逮捕。

檢警專案小組得知「豬隊友」破壞了辦案計畫，當務之急是找到丟包大海的毒品，做為日後逮捕毒品成員的憑據。

專案小組鍥而不捨，不斷在海岸線尋找，總算於同年十月七日，在偏僻的屏東縣滿州鄉鹿寮溪海邊，發現了三百八十四公斤的毒品。

三波攻堅逮運毒集團10嫌 羈押禁見

找回毒品後，專案小組發動三波攻堅行動，分別在屏東市、恆春鎮、滿州鄉、台中市等地點，將十名嫌犯逮捕到案，起出手槍一把、子彈十顆，屏東地院裁准羈押禁見，漁筏扣押後拍賣，全案偵結後移送屏東地方法院審理，縣長潘孟安昨到縣警局慰勉，肯定破獲屏東縣最大的K他命毒品案。

檢察官鍾佩宇指出，原本上岸抓人一網成擒的計畫，因海巡署艦艇意外海上登檢告吹，還造成嫌犯慌亂將毒品丟包，所幸警方分析海流及可能沖刷上岸的地點，才能順利找到，並用人力步行方式，冒著大雨在礫石滿地的海邊搬運長達四小時，其中還有二名員警因毒品包裝破裂，吸進毒品後中毒，不斷嘔吐、口吐白沫、神智不清，得緊急送醫救治，過程相當辛苦。

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