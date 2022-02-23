自由日日shoot》避免踩線、搶功 高檢︰可請上級協調偵辦

檢警專案小組在船筏上搜查是否藏有毒品。（屏東警方提供）

2022/02/23 05:30

屏檢︰不同單位可能會查到同一案

〔記者葉永騫、鄭景議、王定傳／綜合報導〕屏東地檢署偵辦恆春海上運毒案，卻因海巡署單位第六岸巡隊跟恆春海巡隊得知線報登船攔檢而破功，「亂入」的海巡人員被批是「豬隊友」。屏東地檢署則緩頰說，不同單位可能會重疊查到同一案，如果事先知情，就會請上級協調指揮偵辦，這次雙方都不知情，不能怪其他單位。

不過海巡署指出，海巡署透過自己的線報組專案小組並報請屏檢偵辦，在去年九月間登檢，與屏東縣警局報請的檢察官不是同一人，也沒有搶功問題。強調海巡署事先不知道屏東縣警局同樣查獲該條線，甚至恰巧在同一天發動查緝。

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高檢署指出，若遇特殊狀況，例如好幾個地檢署或司法機關都掌握相關毒品情資，為避免「踩線、搶功、溝通不良、砸鍋」等爭議，可運用高檢署設置的「重大毒品案件情資通報及爭議解決機制」，由高檢署介入協調溝通。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利說，如果同地檢署不同檢察官偵辦到同一個案件，地檢署會展開內部協調，如果跨區到不同地檢署，就會由上級的高分檢、高檢署等協調指揮，對於這起「豬隊友」亂入案，並不能怪罪其他單位，畢竟大家都在為治安努力。

海巡︰同一天查緝 不知同一條船

海巡署則表示， 去年九月海巡署獲報轄內漁船可能從事毒品走私，當時就有主動報請屏東地檢署偵辦，由恆春海巡隊於海上登檢，當時並未查獲毒品，毒品遭丟包。

同時間屏東縣警局也透過線報查到該漁船，另報請屏東地署指揮偵辦，鍾佩宇檢察官在同一天也發動查緝，雙方檢察官及偵辦單位，都不知道彼此查到同一條船。

報請同地檢偵辦 檢方要整合

高檢署表示，地檢署在偵辦個案中，常會遇到好幾個司法機關都有掌握情資、證據的情形，若都報請同一地檢署偵辦，承辦檢察官就要負責整合相關機關並分配任務。

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