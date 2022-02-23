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    自由日日shoot》循F-5E搜救經驗研判／在天涯海角找到毒品 警搬運2中毒

    檢警專案小組在船筏上搜查是否藏有毒品。（屏東警方提供） 專案小組又傷又累又中毒的模樣。（記者蔡宗憲翻攝）

    檢警專案小組在船筏上搜查是否藏有毒品。（屏東警方提供） 專案小組又傷又累又中毒的模樣。（記者蔡宗憲翻攝）

    2022/02/23 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東檢警追查海上運毒案，卻因友軍「亂入」，讓運毒漁筏早一步將毒品丟包鵝鑾鼻外海，專案小組分析，恆春半島東海岸的外圍洋流屬由南往北流的黑潮，因此毒品絕對是往東海岸北漂，專案小組徒步沿遍布鵝卵石的海岸追查，眼鏡跌破了好幾副，最後總算在俗稱「天涯海角」的鹿寮溪周邊找到毒品。

    專案小組透過去年三月F-5E戰機失事搜救經驗及漁民分析，確認恆春半島東海岸的外圍洋流屬黑潮，認定鵝鑾鼻外海的丟包毒品，絕對是往東海岸北漂，加上事發後，在鵝鑾鼻燈塔周邊發現散落的毒品包，更確認推測沒錯，恆春警方專案小組便分南北兩路展開「徒步」追查。

    為增加找尋效率，專案小組一路從出風鼻往北，一路從南仁漁港往南，推斷毒品包隨黑潮往北後，應該類似F-5E失事後的搜救狀況，漂浮物遇到沿岸流後，會往南推回到鹿寮溪周邊，果然在鹿寮溪周邊，找到被丟包的毒品。

    「現場照片簡直像是受困待援救！」專案小組人員笑說，當地沒路沒燈光，全程都是難走的鵝卵石，多日找尋及搬運過程，許多員警都跌倒摔傷，光眼鏡就跌破好幾副，有二警因搬運毒品中毒，當時被協助漁民拍下的照片，模樣又傷又累又中毒的，警方分享辛苦過程，呼籲毒品千萬碰不得。

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