司法話題》離婚未按月付妻3萬挨告／高院明星法官打輸官司判賠

北院認定挨告的法官未依協議按月付款 ，依前妻所求全數判准。 （資料照）

2022/01/20 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕高等法院一位明星級法官與前妻協議離婚後，發覺前妻結交男友，且未再幫他和孩子煮餐，拒絕依協議按月支付三萬元；前妻提告要求給付一六八萬元欠款，台北地院認定這名二審法官確實未依協議按月付款，依原告所求全額判准；可上訴。

稱前妻交男友不煮飯 拒付

被告法官曾承審多起重大貪瀆等刑事案件，判決品質頗獲外界肯定，加上形象良好也受上級長官重視，被譽為明星法官。

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但法官與妻子感情生變後，二○一五年七月六日辦理離婚，約定房、車至隔年一月六日止，平日由前妻居住和使用，週日才歸法官；被告另承諾，除非前妻改嫁，否則按月給付三萬元至二○二七年七月止。

但後來被告法官認為前妻未依協議繼續煮飯給他和孩子吃、又新交男友，支付十個月後拒絕再月付三萬元。前妻提告，要求對方給付二○二○年一月一日至她再婚前總共五十六個月的欠款，合計一六八萬元。

前妻出庭時稱，未曾允諾繼續幫前夫煮飯、也沒答應離婚後不交男友；前妻自稱兩人離婚後廿四天，對方闖屋性侵她，念在前夫擔任法官要顧及面子，才沒對外聲張。

被告法官稱，原本就懷疑前妻離婚前另結新歡，他一度積極挽回卻遭拒，還要他無償提供房、車、負擔子女費用，才願意讓他「慢慢追回」，否則躲到花東或去酒店當小姐讓他丟臉；前妻也未依協議返還房、車，帳戶內四四二萬元被前妻轉走，對方侵佔房貸增貸的餘款七四一萬多元等，即使要賠也已抵銷。

北院依前妻所求 全數判准

北院根據夫妻的共同友人證詞，認為該法官曾經承諾依離婚協議，不再進屋及同意把房、車交前妻單獨使用，應非子虛烏有。此外，該法官離婚前同意前妻掌理家中財物，離婚時強調不會計較，卻在離婚五年後要求前妻逐一說明離婚前所有資金流向，顯無理由，依協議判被告須如數給付前妻一六八萬元。

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