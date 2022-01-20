司法話題》法界︰離婚須依協議履行 但有特例

北院認定挨告的法官未依協議按月付款 ，依前妻所求全數判准。 （資料照）

2022/01/20 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕高等法院一名法官未依離婚協議每月給付前妻三萬元，共積欠一六八萬元，前妻提告大勝，法院判決該法官須如數賠償。法界人士指出，夫妻合意簽下的離婚協議等同契約，具法律效力，代表簽立後雙方均須履行，除非前妻已改嫁，才可以免於繼續付款，這也是判賠的主因。

律師周武榮說，夫妻合意簽下的離婚協議，由於具法律效益，雙方必須依約履行，若有一方拒絕履行，另一方可依協議內容向法院訴請履行，但假如契約內的條件已經「成就」，以本案來說，就是前妻已經改嫁，才能不用繼續付款。

請繼續往下閱讀...

律師廖芳萱也說，依照實務見解可知，民眾離婚時所簽的協議書，若有一方沒有履行進入訴訟，法院通常都尊重協議結果認定責任歸屬，除非協議是在強暴、脅迫情形下簽立，或拒絕履行的一方突然失業，導致履行後會無法生活，法院才會視情況同意不用履行或酌減履行。

廖芳萱提醒，簽立離婚協議前務必謹慎思考，可以履行的條件再寫進協議書，沒有把握履行的切勿寫入，且離婚協議書內的條件「一碼歸一碼」，各個部分都要逐一條列，才能清楚約定，否則隨意亂簽，恐成挨告鐵證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法