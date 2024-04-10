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醫師娘控丈夫外遇施暴 法官判准離婚但沒贍養費

被太太指控外遇且施暴的醫師丈夫，自稱不可以愧對上帝，拒絕離婚；然士院認定丈夫是婚姻破裂可歸責的一方，故判准離婚。（情境照）

被太太指控外遇且施暴的醫師丈夫，自稱不可以愧對上帝，拒絕離婚；然士院認定丈夫是婚姻破裂可歸責的一方，故判准離婚。（情境照）

2024/04/10 10:37

〔記者溫于德／台北報導〕北市一間診所的主持醫師，被妻子指控數度外遇並多次施暴，妻訴請離婚；然醫師自稱不可以愧對上帝，拒絕離婚。士林地院指這段婚姻之所以會破裂應歸責醫師，判准離婚，不過妻子具有謀生能力也有資歷，故醫師不必付贍養費，可上訴。

妻子告訴法院，丈夫是診所的主持醫師，除了數度外遇，更多次對她施暴，包括曾在住處抓她的頭去撞牆並將她撲倒在地、辱罵三字經，有一次則在診所內對她動粗，她逃到電梯前按警鈴，丈夫才放手；2014年她再度被施暴、罵三字經，丈夫甚至揚言宰了她，她決定向法院聲請保護令獲准。

妻子同時指丈夫自2011年起偷吃診所護理師至今，經她另案提告，獲賠45萬元確定，丈夫、護理師卻未實際賠償；太太也指，丈夫悄悄將她退出勞、健保，且從2020年1月起至2023年2月間、長達38個月，都沒有支付房貸及家用，讓她自生自滅。

妻子最後指丈夫抹黑她是善妒之人，將她持家的辛苦全部抹煞，更莫名其妙赴派出所通報她失蹤，讓警員與她住在美國高齡96歲的母親通話，因此她決定訴請離婚，並要求丈夫按月給付5萬元的贍養費。

不過丈夫表示不想離婚，也不能離婚，稱「我不可以愧對上帝」，也拒絕給付贍養費。

士院根據另案侵害配偶權的判決結果、衛生福利部中央健康保險署的回函，加上丈夫就此部分並未答辯，故採信妻子主張丈夫偷吃以及她被退出勞、健保的主張。

士院並考量夫妻間應有的互信、互諒、互愛情感基礎已不存在，且無回復的可能，丈夫又是婚姻破裂應歸責的一方，故判准離婚；但妻子並非毫無謀生能力，且其名下財產總額為2402萬多元、有3間不動產，是具有資歷之人，代表離婚後足以維持生活，因此丈夫不必負擔贍養費。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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