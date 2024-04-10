露營風正流行！廂型車改裝鋰電發生火災 台南消防提安全建議

台南安南區公園旁停放改、加裝鋰電池設備的廂型車起火燃燒、波及前後兩車。（圖：南市消防局提供）

2024/04/10 10:20

〔記者王俊忠 ／台南報導〕開車外出車宿露營，成為許多國人享受大自然的休閒活動之一，但因在野外用「電」不便，常有露友對汽車私自改、加裝鋰電池設備，卻因此傳出改、加裝的鋰電池設備發生火災，輕則財物損失、重則可能造成人員受傷，近日台南安南區就發生一件加裝鋰電池設備的廂型貨車起火、波及前後兩車。消防局籲車主保持車子原廠狀態，勿自行改、加裝電源設備。

這件發生在南市安南區公園旁道路的廂型車火災，消防人車到達時，廂型車車廂內已全面燃燒，火舌竄出且往前後鄰近的2輛汽車蔓延，消防員即佈水線滅火，除了廂型車燒燬，鄰近2輛汽車外觀車殼部分燒損，幸無人員傷亡。

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消防局在火災後調查發現，廂型車車主因露營需求、自行加裝太陽能板、逆流器及鋰電池模組等「鋰電池設備」發生火災，車廂內亦可發現數個鋰電池模組爆開的情況，鑑於「私自改裝」鋰電池模組常發生火災，消防局提供下列建議，防範類似火災案持續發生。

1、各式車輛請依照原廠狀況使用，切勿任意改、加裝其他「電氣設備」，如有加裝、改裝需求，請經車輛原廠技師審慎評估無虞後，才可進行。

2、請選購具合格標章之內含鋰電池模組產品，如電動車、手機、行動電源、筆電、空拍機或電動工具等。在購買後切勿拆開模組改裝。

3、內含鋰電池模組產品，請勿自行改造，請依原廠手冊使用、保養，才能降低火災風險。

4、內含鋰電池模組產品，充、放電時，周圍請勿放置可燃物，應保持適當距離的防火間隔，防止鋰電池因故自燃發火時造成延燒。

5、鋰電池模組，應避免摔碰或撞擊，尤其避免穿刺。

6、鋰電池模組儲放環境，應避免陽光直射或高溫。

7、一旦發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免使用，並將異常鋰電池模組移置安全處所。

8、鋰電池相關產品發生火災，有一定危險性，請撥打消防局119報案。當火勢尚小時，可評估以「水」來防護周圍可燃物（如室內消防栓、自來水管或容器裝水），減少火勢快速擴大燃燒。

台南市長黃偉哲與消防局長李明峯都籲請市民，各式車輛請依原廠狀況駕駛使用，勿自行做任何的改、加裝，避免影響行車安全、車輛損壞或增加火災風險。另應選購具合格標章的鋰電池電器產品，當鋰電池模組充電完成時，應拔除插頭，避免發生「過充」引發火災。

台南安南區公園旁停放改、加裝鋰電池設備的廂型車起火燒燬、波及前後兩車。（圖：南市消防局提供）

台南安南區公園旁停放改、加裝鋰電池設備的廂型車起火燒燬剩鐵架殼。（圖：南市消防局提供）

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