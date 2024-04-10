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中配違停被開罰單下跪磕頭 酸警察「祝你長命百歲」

陸女向警察下跪磕頭。（記者張瑞楨翻攝自臉書爆料公社）

陸女向警察下跪磕頭。（記者張瑞楨翻攝自臉書爆料公社）

2024/04/10 10:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中街道8日發生一件罕見奇景，嫁到台灣的中國籍陸姓配偶，因違規停車而被警察開罰單，陸女竟然當眾下跪向警方磕頭，還酸言酸語說：「祝你（警察）長命百歲，我有憂鬱症，我有躁鬱症，我崩潰了」、「耍威作福」，但警察並未發怒，而是請家人將她勸離。

中市警局六分局永褔派出所長賴進忠說，這起違停開罰案是員警前天（8日）下午1時許，巡邏途經西屯區永福路與福科路口時，發現該路口處有多輛車違停，先鳴笛驅離避免影響交通，警示之後，仍有一輛白色自小客車違停未駛離，員警對駕駛座上的陸姓中國籍配偶（57歲）依違反道路交通管理處罰條例告發，陸女不滿被開單，竟下車在員警面前下跪磕頭，員警耐心勸導後請其家人將她帶回。

陸女下跪磕頭畫面也被路人拍下並上傳臉書，只見她不斷磕頭，甚至酸言酸語說，「祝你（警察）長命百歲，我有憂鬱症，我有躁鬱症，開一張不夠，還要開兩張，還叫我拿證件，現在我跟你磕頭，是不是又要一張擾亂公務的罰單，太過份了」、「耍威作福」、「對不起，警察最大」，警方則不斷勸她「妳不要這樣，妳不需要這樣」，最後女子由家人拉離現場。

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